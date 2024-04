Košický kraj dá vypracovať štúdiu realizovateľnosti výstavby obchvatu Harichoviec, napojí Spišskú Novú Ves na diaľnicu D1

Košický samosprávny kraj nechá vypracovať štúdiu realizovateľnosti napojenia Spišskej Novej Vsi na diaľnicu D1 vybudovaním obchvatu Harichoviec, rovnako aj potrebnú analýzu nákladov a prínosov. Urobí tak prostredníctvom svojej neziskovej organizácie Dopravná infraštruktúra.

O výstavbe sa hovorí 16 rokov

Odsúhlasili to v pondelok krajskí poslanci počas zasadnutia zastupiteľstva. Podporu výstavby novej cesty okolo obce avizoval predseda kraja Rastislav Trnka ešte v marci počas návštevy Spišskej Novej Vsi.

O výstavbe privádzača z diaľnice D1 z Levoče do Spišskej Novej Vsi sa hovorí približne šestnásť rokov. Realizáciu pripravuje Národná diaľničná spoločnosť (NDS), ktorá však postaví len skrátenú verziu privádzača. Ten sa pripojí na cestu druhej triedy II/533 pred obcou Harichovce. Celková projektovaná dĺžka úseku privádzača v polovičnom profile je niečo cez 1 kilometer.

Podľa predložených materiálov na zastupiteľstvo v súčasnosti pokračuje aktualizácia spracovanej dokumentácie pre stavebné povolenie, rovnako aj majetkoprávne vysporiadanie zo strany NDS.

Výrazné zvýšenie intenzity dopravy

Postavenie skrátenej verzie privádzača však bude mať za následok výrazné zvýšenie intenzity dopravy na ceste II/533 v úseku medzi diaľnicou D1 a okresným mestom Spišská Nová Ves. Doprava bude podľa materiálov predložených na zastupiteľstvo vedená cez zastavané územie obce Harichovce, čím sa zhorší tamojšia dopravná situácia, ktorá je už v súčasnosti značne zaťažená.

V marci na to upozornil aj starosta obce Lubomír Belej, ktorý sa obáva vytvorenia takzvaného dopravného lievika. Obcou pritom len v súčasnosti prechádza denne približne 10-tisíc áut.

„Pri predpokladanom náraste dopravného zaťaženia v budúcnosti sa pri neriešení situácie môže očakávať zhoršenie vplyvu dopravy na jestvujúcu technickú infraštruktúru, bezpečnosť účastníkov cestnej premávky, môže dôjsť k zhoršeniu zdravotného stavu obyvateľov dotknutých častí obce nadmernou hlučnosťou, otrasmi a emisným zaťažením,“ píše sa ďalej v dokumente k zastupiteľstvu.

Presné trasovanie obchvatu

Kraj chce prostredníctvom štúdie a analýzy zistiť, koľko by jednotlivé varianty obchvatu stáli, kde by bolo ich presné trasovanie a aké prínosy by ochvat mal.

Predseda KSK ešte v marci vyjadril nádej, že pôjde o prvý krok k tomu, aby si dotknuté strany a inštitúcie mohli spoločne sadnúť a dohodnúť sa, z akých zdrojov a aký variant si pri riešení problému vyberú.