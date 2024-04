Viaceré vlaky v okolí Hlohovca zastavili práce na trati, v ďalších dňoch môžu cestujúci očakávať výluky v úseku Lužianky - Nitra

Železničnú dopravu v okolí Hlohovca v utorok obmedzila úprav infraštruktúry. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) z tohto dôvodu zaviedla medzi Hlohovcom a Rišňovcami za dotknuté vlaky náhradnú autobusovú dopravu.

Výluka sa týkala 14 vlakov

Výluka zasiahla spolu 14 vlakov rôznych kategórií v oboch smeroch približne počas viac ako štyroch hodín. Týkala sa siedmich spojov s odchodmi z Rišňoviec na Hlohovec od 9:19 do 13:19 a tiež siedmich spojov odchádzajúcich z Hlohovca opačne od 9:29 do 13:29.

Ide najmä o osobné vlaky a regionálne expresy jazdiace medzi Trnavou a Nitrou, ako aj osobné vlaky z Trnavy do Nových Zámkov a opačne, či rýchliky na linke Bratislava-Nové Mesto – Prievidza a späť aj rýchlik z Prievidze do Leopoldova.

Železničiari vopred avizovali možné meškanie vlakov dotknutých výlukou v trvaní asi 15 minút. Náhradná autobusová doprava medzi Hlohovcom a Rišňovcami viedla cez Kľačany. Úsek Hlohovec – Rišňovce má 9 kilometrov, je súčasťou trate Leopoldov – Lužianky dlhej 28 kilometrov.

Cestujúcich čakajú ďalšie výluky

Od 10. do 11. apríla bude pre výlukové práce na infraštruktúre obmedzená železničná doprava aj na úseku Lužianky – Nitra. Náhradná doprava bude za 16 vlakov s odchodmi z Nitry smerom na Lužianky od 8:18 do 12:49 a opačne z Lužianok do Nitry od 8:31 do 13:01.

Tieto vlaky, najmä osobné, ale aj spoje REX, premávajú na linkách z Nitry do Trnavy a Topoľčian a späť, ako aj medzi Novými Zámkami a Trnavou cez Nitru. Aj v tomto prípade by malo meškanie vlakov trvať predbežne 15 minút.

Cestujúci budú môcť využiť autobusovú dopravu na trase Nitra – Nitra zastávka – Mlynárce – Lužianky. Úsek Lužianky – Nitra má 7 kilometrov, je na trati Nové Zámky – Nitra – Prievidza v dĺžke 113 kilometrov.