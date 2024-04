Obmedzenia v železničnej doprave sa dotknú viacerých rýchlikov v Banskobystrickom kraji, cestujúci sa musia pripraviť na meškania

Pre úpravu železničnej infraštruktúry pri Banskej Bystrici a Rimavskej Sobote za vlaky jazdia autobusy. Cestujúci musia v súvislosti s týmito plánovanými výlukami počítať s oneskorením príslušných vlakov na dvoch úsekoch v Banskobystrickom samosprávnom kraji.

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) na to upozornila na svojom portáli v rámci informácií o mimoriadnostiach na železniciach.

Úsek Banská Bystrica – Uľanka

Pre výluku je od 8. do 12. apríla obmedzená železničná doprava na úseku Banská Bystrica – Uľanka. Týka sa to spolu ôsmich rýchlikov v oboch smeroch, premávajúcich zväčša na linke po trati medzi Zvolenom a Vrútkami. V jednom prípade ide o rýchlik zo Žiliny do Vrútok.

Vlaky dotknuté výlukou môžu podľa národného vlakového osobného dopravcu meškať približne 25 minút, pri väčšom meškaní nezaručuje čakanie prípojných vlakov.

Náhradná autobusová doprava na spomínanom úseku je od pondelka do piatka za štyri rýchliky s odchodmi z Uľanky na Banskú Bystricu každé dve hodiny od 7:14 do 13:14, ako aj za štyri rýchliky z Banskej Bystrice opačne s odchodmi v rovnakom intervale od 8:36 do 14:36. Autobus premáva za vlaky medzi Banskou Bystricou a Uľankou bez medzizastavenia.

Úsek Banská Bystrica – Uľanka má 12 kilometrov, je na trati Zvolen – Vrútky dlhej 96 kilometrov.

Dotknutý úsek Jesenské – Rimavská sobota

Pre výluku sú obmedzenia na železniciach aj na juhu Banskobystrického samosprávneho kraja. Na úseku Jesenské – Rimavská Sobota dlhom 11 kilometrov od 8. do 10. apríla nejazdia štyri osobné vlaky – z Rimavskej Soboty do Jesenského majú odchod 8:35, 10:35, z Jesenského opačne 9:09, 11:09. Tri z týchto spojov premávajú na linke Jesenské – Tisovec a späť, jeden skorší z Rimavskej Soboty do Jesenského.

Podľa železničiarov v tomto prípade môžu vlaky dotknuté výlukou meškať asi 15 minút.

Cestujúci majú k dispozícii autobusovú dopravu po trase Rimavská Sobota – Rimavské Janovce – Jesenské zastávka – Jesenské.

Ďalšie plánované výluky

Železničiari avizujú výluku 11. apríla aj na 16-kilometrovom úseku Rimavská Sobota – Rimavská Baňa, s náhradnou dopravou tiež za štyri osobné vlaky. Autobusová doprava medzi Rimavskou Sobotou a Rimavskou Baňou vedie cez Čerenčany, Veľké Teriakovce, Nižný Skálnik, Hrachovo, Kocihu a Rimavské Zalužany.

Plánovaná je takisto výluka 12. apríla na 8-kilometrovom úseku Rimavská Baňa – Hnúšťa.

Úseky Jesenské – Rimavská Sobota – Rimavská Baňa – Hnúšťa sú súčasťou trate Brezno – Jesenské v dĺžke 82 kilometrov. Tá prepája trate Banská Bystrica – Červená Skala a Zvolen – Košice.

Informácie o aktuálnych výlukách a iných obmedzeniach na železniciach sú zverejnené na https://www.zssk.sk/vyluky/.