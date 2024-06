Úprava železničnej infraštruktúry obmedzila dopravu v okolí Topoľčian a Štúrova, ZSSK upozorňuje na meškanie vlakov

Pre plánovanú úpravu železničnej infraštruktúry nejazdia vlaky v okolí Topoľčian a niektoré pri Štúrove. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) pre trojdňovú výluku zaviedla náhradnú autobusovú dopravu, zároveň upozornila na predpokladané meškania vlakov v trvaní približne 15 minút.

Rozsiahle obmedzenia

Cestujúci majú k dispozícii náhradnú dopravu medzi Topoľčanmi a Chynoranmi a medzi Čatou a Štúrovom. Rozsiahle obmedzenia v železničnej doprave sú od 3. do 5. júna na 10-kilometrovom úseku Topoľčany – Chynorany v okresoch Topoľčany a Partizánske na rozhraní Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja.

V utorok tam nepremávajú žiadne vlaky, vrátane rýchlikov Bojnice na linkách Bratislava-Nové Mesto – Prievidza, Prievidza – Leopoldov a späť. V stredu na uvedenom úseku nepôjde 27 spojov, z toho 13 spomínaných rýchlikov a 14 osobných vlakov jazdiacich na trase medzi Prievidzou a Topoľčanmi.

Odstavenie 28 spojov

Ide o 14 spojov s odchodmi z Topoľčian do Prievidze od 3:52 do 17:35 a 13 opačných spojov odchádzajúcich z Chynorian do Topoľčian, Bratislavy-Nového Mesta a Leopoldova od 4:59 do 17:03. V pondelok na dotknutom úseku nešlo spolu 28 spojov.

Cestujúci môžu využiť náhradnú dopravu medzi Topoľčanmi a Chynoranmi cez Krušovce a Bošany. Pri rýchliku 754 s odchodom z Prievidze 18:16, príchodom do Bratislavy-Nového Mesta 21:00 je v Leopoldove prestup z náhradnej do kmeňovej súpravy. Úsek Topoľčany – Chynorany je súčasťou trate Nové Zámky – Prievidza dlhej 113 kilometrov, ktorá vedie cez Šurany, Nitru, Topoľčany či Partizánske.

Náhradná doprava v Štúrove

Pokračuje aj malá výluka na úseku Čata – Štúrovo medzi okresmi Levice a Nové Zámky tiež v Nitrianskom kraji. V utorok tam vypadli a v stredu nepôjdu dva osobné vlaky na linke Štúrovo – Levice a späť – s odchodom zo Štúrova do Čaty 9:28 a opačne z Čaty do Štúrova 11:59. V pondelok na tomto úseku nešli ráno a popoludní štyri spoje.

Náhradná doprava medzi Čatou a Štúrovom vedie cez obce Bíňa, Kamenín a Kamenný Most. Úsek Čata – Štúrovo má 20 kilometrov, nachádza sa na trati Štúrovo – Levice v dĺžke 52 kilometrov, prechádzajúcej aj cez Pohronský Ruskov, Želiezovce či popri Tekovských Lužanoch.