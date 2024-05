Obmedzenia stopli viaceré vlaky v okolí Zvolena a Topoľčian, vrátane rýchlikov Gemeran a Bojnice

Dvojdňové obmedzenia v železničnej doprave v okolí Zvolena na južnej trati do Košíc sa skončia v utorok večer. Pre plánovanú úpravu infraštruktúry sa dotkli diaľkových vlakov medzi Zvolenom a Kriváňom a regionálnych vlakov na úseku Kriváň – Vígľaš.

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) na to upozornila s tým, že vlaky dotknuté výlukou mohli meškať približne 20 minút. Cestujúci ešte môžu využiť náhradnú autobusovú dopravu za rýchliky na trase Zvolen – Detva – Kriváň, za osobné vlaky medzi Kriváňom a Vígľašom so zastávkami v Pstruši, Stožku a Detve.

Národný vlakový osobný dopravca zaviedol po oba dni náhradnú dopravu na úseku Zvolen – Kriváň za 10 rýchlikov Gemeran na linke Zvolen – Košice. Ide o päť spojov s odchodmi z Kriváňa do Zvolena každé dve hodiny do 16:10, 18:10, ako aj päť opačných spojov zo Zvolena do Košíc odchádzajúce do 17:25, 19:25. Výluka na úseku Kriváň – Vígľaš sa dotkla aj 18 osobných vlakov jazdiacich medzi Zvolenom a Lučencom.

Autobus stojí na piatich zastávkach

Týka sa to deviatich spojov, ktoré majú odchod z Kriváňa do Zvolena do 16:50 až 18:50, a deviatich z Vígľaša do Lučenca do 16:48 až 18:48. Úseky Zvolen – Kriváň a Vígľaš – Kriváň majú 26 a 13 kilometrov, linka Zvolen – Lučenec je dlhá 54 kilometrov. Sú súčasťou trate Zvolen – Košice dlhej 230 kilometrov.

Trojdňové výluky pre práce na trati sú do stredy 29. mája aj v okolí Topoľčian. Cestujúci majú k dispozícii náhradnú autobusovú dopravu za rýchliky Bojnice na úseku Topoľčany – Ludanice bez medzizastavenia a za osobné vlaky medzi Topoľčanmi a Koniarovcami. Autobus po trase zastavuje v Chrabranoch, Ludaniciach, Mýtnej Novej Vsi, Kamanovej a Preseľanoch.

Prípojné vlaky nezaručujú čakanie

„Predpokladané meškanie vlakov dotknutých výlukou môže byť 15 minút. V prípade väčšieho meškania nie je zaručené čakanie prípojných vlakov,“ upozornila ZSSK.

V utorok vypadlo medzi Topoľčanmi a Ludanicami 16 rýchlikov jazdiacich na linkách Bratislava-Nové Mesto – Prievidza a Leopoldov – Prievidza. Ide o osem spojov s odchodmi z Topoľčian do hlavného mesta do 19:15 aj osem spojov opačne z Ludaníc do Prievidze do 20:38. V stredu tam nepôjde trinásť rýchlikov, z toho sedem odchádzajúcich z Topoľčian od 5:15 do 17:15, šesť s odchodmi z Ludaníc od 6:38 do 16:38.

Úsek medzi Topoľčanmi a Koniarovcami

Medzi Topoľčanmi a Koniarovcami v utorok nejde 28 osobných vlakov premávajúcich na linke Nitra – Topoľčany a späť. Týka sa to 14 spojov s odchodmi z Topoľčian do 22:49 aj opačných 14 spojov z Koniaroviec do 23:15. V stredu nepôjde dvadsať vlakov, po desať s odchodmi z Topoľčian od 4:49 do 16:49 a späť z Koniaroviec od 4:47 do 16:47.

Úseky Topoľčany – Ludanice a Topoľčany – Koniarovce sú dlhé 7 a 16 kilometrov, linka Nitra – Topoľčany má 33 kilometrov. Nachádzajú sa na trati Nové Zámky – Nitra – Prievidza dlhej 113 kilometrov.

Informácie o aktuálnych výlukách a iných obmedzeniach na železniciach sú zverejnené na https://www.zssk.sk/vyluky/.