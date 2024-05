Vlaky vypadli v okolí Košíc a Trebišova, cestujúci môžu využiť náhradnú autobusovú dopravu

Železničná doprava je pre plánovanú úpravu infraštruktúry obmedzená aj na východnom Slovensku, a to v okolí Košíc a Trebišova.

Cestujúci majú k dispozícii tradične náhradnú autobusovú dopravu, ktorú zaviedla za vlaky Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK). Z tohto dôvodu treba počítať s meškaniami vlakov dotknutých výlukovými prácami na trati.

Ukončená výluka

Na slovensko-maďarskom pohraničnom úseku Košice – Hidasnémeti v dĺžke 28 kilometrov sa v utorok končí dvojdňová výluka. Dotkla sa šiestich medzištátnych vlakov Eurocity Hornád na linke Košice – Budapešť.

Autobusová doprava nahradila na spomínanom úseku tri vlaky s odchodom z Hidasnémetti do Košíc 9:27, 11:27, 13:27 a tri opačne z Košíc 10:01, 12:01, 14:01.

„Predpokladané meškanie vlakov dotknutých výlukou v smere do Košíc môže byť 15 minút,“ upozornila vopred ZSSK.

Spoje EC vlakov Hornád

Náhradné autobusy do Hidasnémeti neodchádzajú zo železničnej stanice v Košiciach v čase pravidelného odchodu vlakov, ale o 20 minút skôr. Dôvodom je zabezpečenie plynulého prestupu v Hidasnémeti do kmeňovej súpravy vlaku do Budapešti na Východnú stanicu (Keleti pályaudvar).

Z Košíc do Budapešti cez Hidasnémeti a Miskolc jazdí sedem spojov EC vlakov Hornád v dvojhodinových intervaloch s odchodmi od 6:01 do 18:01. Do Budapešti majú príchod od 9:35 do 21.35.

V opačnom smere premáva rovnaký počet vlakov s tým istým intervalom – z Budapešti odchádzajú od 6.25 do 18.25, do Košíc prichádzajú od 10:03 do 22:03. Priame vozne sú na maďarskom úseku medzi Budapešťou a Hidasnémeti.

Odklon cez Michaľany

Pre výlukové práce na úseku Trebišov – Čeľovce – Slivník (Kalša) od 28. do 30. mája idú vybrané vlaky odklonom cez Michaľany.

Toto obmedzenie sa na úseku medzi Košicami a Trebišovom týka jedného nočného vlaku EuroNight z Prahy do Humenného s odchodom z Košíc 9:01, z Trebišova 9:46 ako aj piatich vlakov REX na linke Košice – Michalovce a späť.

Z Trebišova do Košíc majú odchod každé dve hodiny o 10:11,12:11, 14:11, z Košíc opačne 11:01, 13:01. Aj v tomto prípade možno očakávať meškanie vlakov idúcich odklonom v trvaní asi 25 minút.

„V prípade väčšieho meškania nie je zaručené čakanie prípojných vlakov,“ uviedla ZSSK.

Zástavka Čeľovce

Uvedené vlaky neobsluhujú zastávku Čeľovce, pričom počas výluky môže byť mimoriadne zmenené radenie vlakov.

Úsek Trebišov – Kalša má 19 kilometrov, prepája trate Košice – Čierna nad Tisou v dĺžke 95 kilometrov a Michaľany – Medzilaborce mesto dlhej 123 kilometrov. Trasa po železnici z Košíc do Trebišova cez Kalšu meria 53 kilometrov a odklonom cez Michaľany 68 kilometrov.

Informácie o aktuálnych výlukách a iných obmedzeniach na železniciach sú zverejnené na https://www.zssk.sk/vyluky/.