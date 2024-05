Na železničnej trati Žilina - Rajec sú obmedzenia, cestujúci môžu využiť náhradnú autobusovú dopravu

Železničná osobná doprava na častiach trate Žilina – Rajec je aktuálne obmedzená pre úpravu infraštruktúry. Cestujúci môžu za vlaky do piatka využívať náhradnú autobusovú dopravu, Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) zároveň upozornila na predpokladané meškanie vlakov dotknutých výlukami približne 25 minút.

Vyradených 8 vlakov

Dvojdňové výlukové práce na úseku Žilina – Lietavská Lúčka aj v stredu vyradili osem vlakov. Ide o štyri spoje s odchodmi zo Žiliny do 12:40, z Lietavskej Lúčky do 12:53, ani štyri opačné spoje odchádzajúce z Lietavskej Lúčky do 12:59, s príchodmi do Žiliny do 13:13.

Národný vlakový dopravca zabezpečil za tieto vlaky náhradnú dopravu medzi Žilinou a Lietavskou Lúčkou, ktorá je na južnom okraji krajského mesta, cez žilinské mestské časti Záriečie, Solinky a Bytčica.

Práce pokračujú do piatku

Výluka pokračuje 30. a 31. mája na zvyšnom úseku trate Lietavská Lúčka – Rajec. Na tomto úseku nebude vo štvrtok a v piatok jazdiť šesť vlakov a na celej trati medzi Žilinou a Rajcom dva vlaky. V prvom prípade sa to týka troch spojov s odchodmi z Rajca 7:34, 8:34, 10:34 a troch opačných odchádzajúcich z Lietavskej Lúčky 8:03, 9:03, 11:03.

Nepôjde ani ranný vlak zo Žiliny o 6:38, s príchodom do Rajca 7:25, rovnako popoludňajší opačne z Rajca o 12:34, ktorý má príchod do Žiliny 13:13. Cestujúci budú mať k dispozícii náhradnú dopravu medzi Žilinou a obcou Kľače pred Rajcom, a to cez spomínané žilinské mestské časti, Lietavskú Lúčku, Porúbku, Poluvsie, Rajecké Teplice, Konskú a Zbyňov.

Úsek Žilina – Lietavská Lúčka má 7 kilometrov, Lietavská Lúčka – Rajec 14 kilometrov a celá trať Žilina – Rajec je dlhá 21 kilometrov.