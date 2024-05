Obmedzenia v železničnej doprave sú v okolí Lučenca, nejazdia ani rýchliky na trase Zvolen - Košice

Plánované výluky obmedzujú železničnú osobnú dopravu aj na juhu stredného Slovenska. Z dôvodu úpravy infraštruktúry na troch úsekoch v okolí Lučenca a Rimavskej Soboty nepremávajú do piatka niektoré vlaky, vrátane rýchlikov na trase medzi Zvolenom a Košicami.

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) vo všetkých prípadoch zabezpečila náhradnú autobusovú dopravu. Pri vlakoch dotknutými výlukami na úsekoch Lučenec – Fiľakovo, Lučenec – Lovinobaňa a Rimavská Sobota – Rimavská Baňa vopred avizovala meškania približne 15 minút.

Úsek Lučenec – Fiľakovo

Na 14-kilometrovom úseku Lučenec – Fiľakovo zastávka v stredu 29. mája dopoludnia nešli a vo štvrtok 30. mája tiež nepôjdu štyri vlaky. Sú to dva rýchliky Gemeran s odchodmi z Fiľakova zastávky 9:30, z Lučenca 9:47 do Zvolena a opačne z Lučenca 10:12, z Fiľakova zastávky 10:28 do Košíc.

Na uvedenom úseku ani vo štvrtok nebudú jazdiť aj dva osobné vlaky na linke Lučenec – Jesenské a späť. Ide o spoje, ktoré majú odchod z Fiľakova zastávky 9:44, príchod do Lučenca 10:04, a opačne z Lučenca 9:50, z Fiľakova zastávky 10:14 do Jesenského.

Náhradná autobusová doprava medzi železničnými stanicami v Lučenci a Fiľakove zastavuje aj na rázcestiach Fiľakovské Kováče, Fiľakovské Kľačany a Fiľakovské Kováče, Kurtáň, ako aj na autobusovom nástupišti vo Fiľakove.

Úsek Lučenec – Lovinobaňa

Pre práce na úseku Lučenec – Lovinobaňa dlhom 14 kilometrov v piatok 31. mája dopoludnia nepôjdu tiež štyri vlaky. Týka sa to dvoch spomínaných rýchlikov Gemeran, ale na 28-kilometrovom úseku Lučenec – Kriváň. Tieto rýchliky odchádzajú z Lučenca 9:48, z Kriváňa 10:09 do Zvolena a opačne z Kriváňa 9:49, Lučenca 10:11 do Košíc.

Platí to aj pre dva osobné vlaky na úseku Lučenec – Lovinobaňa jazdiace na linke Zvolen – Lučenec a späť. Nepôjdu spoje s odchodom z Lovinobane 9:25, s príchodom do Lučenca 9:42 a s odchodom z Lučenca 10:15, z Lovinobane 10:32 do Zvolena.

Cestujúci môžu za tieto vlaky využiť náhradnú dopravu na trase Lučenec – Tomášovce Podrečany – Lovinobaňa zastávka Lovinobaňa. Úseky Lučenec – Fiľakovo zastávka, Lovinobaňa – Lučenec a Kriváň – Lučenec sú súčasťou trate Zvolen – Košice dlhej 230 kilometrov.

Úsek Rimavská sobota – Rimavská baňa

Železničná doprava bude v piatok obmedzená aj na úseku Rimavská Sobota – Rimavská Baňa. Ráno, respektíve dopoludnia cestujúcich neodvezú štyri osobné vlaky premávajúce na linkách Jesenské – Tisovec a Jesenské – Rimavská Sobota.

Na uvedenom úseku nepôjdu spoje z Rimavskej Bane o 8:11, 10:11 smerom na Rimavskú Sobotu, ani opačne z Rimavskej Soboty o 9:23, 11:23.

Náhradná doprava

Náhradná doprava medzi Rimavskou Sobotou a Rimavskou Baňou vedie cez Čerenčany, Veľké Teriakovce, Nižný Skálnik, Hrachovo, Kocihu a Rimavské Zalužany.

Úsek Rimavská Baňa – Rimavská Sobota má 16 kilometrov, nachádza sa v závere trate Brezno – Jesenské v dĺžke 82 kilometrov.

Informácie o aktuálnych výlukách a iných obmedzeniach na železniciach sú zverejnené na https://www.zssk.sk/vyluky/.