ZSSK zrušila viaceré vlaky medzi Bratislavou a Sencom. Na týchto úsekoch nie je náhradná doprava zabezpečená

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) odriekla bez náhrady niekoľko vlakov na úseku Bratislava – Nové Mesto – Senec. Zdôvodnila to stavebnými prácami na tomto úseku v súvislosti s výstavbou diaľnice v okolí hlavného mesta. Ako národný vlakový dopravca informoval v rámci mimoriadností na železniciach, od 28. do 31. mája na spomínanom úseku zrušil päť vlakov bez náhradnej autobusovej dopravy.

Do piatka nepremávajú tri popoludňajšie osobné vlaky, ktoré odchádzajú z Bratislavy-Nového Mesta 14:17, 15:17, 16:17. Do Senca majú podľa cestovného poriadku príchod 14:44, 15:44, 16:44. Cestujúcich do konca pracovného týždňa neodvezú ani dva regionálne vlaky REX s odchodmi zo Senca 14:51, 15:51, s príchodom do hlavného mesta 15:09, 16:09.

Obmedzenia sú aj na úseku Nové Zámky – Komárno.

Úsek Bratislava – Nové Mesto – Senec má 23 kilometrov, je na hlavnej juhozápadnej trati Bratislava – Nové Zámky – Štúrovo dlhej 135 kilometrov. Prechádzajú cez ňu aj medzištátne vlaky z Budapešti do Bratislavy, Prahy, Berlína, Hamburgu či do Varšavy a opačne.

Pre úpravu infraštruktúry sú obmedzenia na železniciach na trati Nové Zámky – Komárno. Týkajú sa viacerých osobných vlakov na úseku Komárno – Bajč do 1. júna. Do piatka 31. mája na ňom nepremáva denne 14 spojov, po sedem z Bajča do Komárna s odchodmi od 8:08 do 16:08 a späť tiež sedem spojov z Komárna od 8:33 do 16:33. V sobotu tam nepôjde deväť vlakov, pričom päť má odchod z Komárna do Bajča každé dve hodiny od 8:33 do 16:33, štyri odchádzajú opačne z Bajča v rovnakom intervale od 9:08 do 15:08.

Náhradná autobusová doprava je zabezpečená

ZSSK zabezpečila náhradnú autobusovú dopravu na trase Bajč – Hurbanovo – Chotín – Komárno. Zároveň vopred upozornila na predpokladané meškanie vlakov dotknutých výlukou v trvaní asi 15 minút, pri väčšom meškaní nezaručuje čakanie prípojných vlakov.

Úsek Komárno – Bajč má 21 kilometrov, je súčasťou trate Nové Zámky – Komárno v dĺžke 29 kilometrov. Tá prepája trate Bratislava – Nové Zámky – Štúrovo a Bratislava – Dunajská Streda – Komárno.

Informácie o aktuálnych výlukách a iných obmedzeniach na železniciach sú zverejnené na https://www.zssk.sk/vyluky/.