Trnavský kraj začína s rekonštrukciou ďalšieho mosta, okres Dunajská Streda čakajú obchádzky

Stavebné práce sa začali na moste medzi obcami Dolný Bar a Trhová Hradská.
Trnavský samosprávny kraj (TTSK) začína s rekonštrukciou ďalšieho mosta na regionálnych cestách. Stavebné práce sa začali na moste medzi obcami Dolný Bar a Trhová Hradská v okrese Dunajská Streda. Most na ceste III/1397 má 65 rokov a je v zlom technickom stave.

Zhotoviteľom stavby pre Správu a údržbu ciest TTSK je spoločnosť MBM – Group, zazmluvnená cena diela je takmer 1,2 milióna eur vrátane DPH. Termín ukončenia prác je do ôsmich mesiacov od začatia rekonštrukcie. Práce prebiehajú za dopravnej uzávery, obchádzková trasa je vedená cez obce Dolný Štál a Topoľníky.

Ide o ďalšiu užitočnú investíciu do župnej cestnej infraštruktúry. Našou snahou je, aby sa obyvatelia aj návštevníci regiónu mohli pohybovať po bezpečných a spoľahlivých komunikáciách. Rekonštrukcia mosta medzi Dolným Barom a Trhovou Hradskou odstráni dlhodobo nevyhovujúci stav a prispeje k lepšej dostupnosti obcí v okrese Dunajská Streda,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.

Ide o ďalší most, ktorý župa rekonštruuje v okresoch Dunajská Streda a Galanta. Práce prebiehajú aj na moste v Kráľovom Brode, ktorý bude po rekonštrukcii spĺňať všetky súčasné bezpečnostné a dopravné štandardy. Rovnako prebiehajú rekonštrukčné práce vo Veľkých Úľanoch a na viac ako 60 ročnom moste pri Trstenej na Ostrove.

