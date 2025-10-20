Diaľničiari ukončili práce na šiestich mostoch na Liptove, menili najmä zvodidlá

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) ukončila práce na šiestich mostoch v úseku diaľnice D1 Ivachnová – Važec. Stavebná akcia, ktorá sa začala na jar tohto roka, sa zamerala najmä na výmenu zvodidiel a obnovu bezpečnostných prvkov mostných objektov.
Práce na mostoch
Ako informovala NDS, počas leta sa práce realizovali napríklad, na moste cez Beliansky potok, nad poľnou cestou a na moste Jánošíkova studnička. „Práce na šiestich liptovských mostoch sú už ukončené, takže sme už v polovici celej akcie,“ uviedol podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.
Stavebná akcia začala ešte na jar obnovou protikoróznej ochrany zábradlia na moste Hybica medzi križovatkami Liptovský Hrádok – Hybe, kde boli práce ukončené v polovici mája. Nasledovali práce na moste nad potokom medzi križovatkami Hybe – Východná, kde prebiehala výmena zvodidiel.
Bezpečnostné prvky
NDS v rámci tejto akcie postupne obnovuje bezpečnostné prvky mostov v celom úseku D1 Ivachnová – Važec. Po ukončení prác na šiestich mostoch v roku 2025 budú v modernizácii pokračovať aj v roku 2026, keď sa stavebné zásahy dotknú ďalších šiestich mostných objektov v tejto lokalite.
Výmena zvodidiel na diaľničných mostoch je podľa NDS nevyhnutná pre zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky a ochranu života vodičov v prípade dopravných nehôd.