Kolonádový most v Piešťanoch uzavreli, technický stav jeho pilierov je kritický, hrozí riziko kolapsu

Krízový štáb mesta Piešťany rozhodol o uzavretí Kolonádového mosta. Dôvodom sú posudky statikov, ktoré potvrdili zhoršený technický stav pilierov mosta. Statický posudok konštatuje, že most pre peších, ktorý spája centrum Piešťan s Kúpeľným ostrovom, nie je možné ďalej zaťažovať viac, než je jeho vlastná hmotnosť.
Pohyb po moste je zakázaný
Akýkoľvek pohyb osôb alebo vozidiel po moste by mohol predstavovať riziko pre bezpečnosť ľudí aj samotnej konštrukcie. Mesto Piešťany zároveň upozorňuje verejnosť, že v úseku rieky Váh pod Kolonádovým mostom platí zákaz plavby a rybolovu až do odvolania.
„Kolonádový most musí zostať uzavretý až do jeho rekonštrukcie. Rozhodnutie nie je populárne, ale je nevyhnutné. Naším cieľom je zabezpečiť bezpečnosť obyvateľov a zároveň ochrániť túto významnú pamiatku,“ uviedol primátor mesta Peter Jančovič. Na rekonštrukciu pilierov si budú musieť Piešťany vziať úver.
Uzávera sa dotkne aj návštevníkov kúpeľov
Uzavretie Kolonádového mosta, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, sa dotkne aj návštevníkov kúpeľov. Mesto bude podľa jeho hovorkyne Alexandry Střelcovej o všetkých krokoch a výsledkoch odborných posudkov priebežne informovať vedenie Slovenských liečebných kúpeľov. Pre zabezpečenie prístupu medzi mestom a Kúpeľným ostrovom je k dispozícii mestská autobusová doprava, ktorá naďalej premáva podľa platného cestovného poriadku.
Podľa jej vyťaženosti bude mesto v prípade potreby rokovať s dopravcom o prípadnom posilnení. Pre peších je k dispozícii lávka na Krajinskom moste, ktorá bude aj vo večerných hodinách dostatočne osvetlená. Mesto zabezpečilo monitorovanie priestoru mosta Mestskou políciou a pripravuje zazimovanie a vypratanie jeho vnútorných priestorov.
„Rozumieme, že uzávierka Kolonádového mosta spôsobuje obmedzenia, ale bezpečnosť je pre nás prvoradá. Kolonádový most je symbolom Piešťan a chceme, aby po rekonštrukcii slúžil ďalším generáciám v plnej kráse a bezpečí,“ dodal primátor Peter Jančovič.
Kolonádový most v Piešťanoch nečakane uzatvorili už v stredu popoludní, radnica vtedy komunikovala ako dôvod len všeobecne technické príčiny. Most prešiel len pred pár rokmi veľkou rekonštrukciou, ktorá však bola zameraná na jeho hornú časť a neriešila piliere. Po dvoch rokoch rekonštrukčných prác ho pre verejnosť otvorili v júli 2021.
Architektonický skvost od Emila Belluša
Kolonádový most pre peších je architektonickým unikátom, patrí k najdlhším krytým mostom na Slovensku. Navrhol ho architekt Emil Belluš, ktorý do deliacej kolonádovej steny zakomponoval umeleckú výzdobu od Martina Benku. Most je známy aj vďaka soche barlolámača na jeho priečelí, ktorá nemôže chýbať na žiadnej pohľadnici z Piešťan.
Most dali v rokoch 1931 – 1933 postaviť vtedajší nájomcovia piešťanských kúpeľov Winterovci, na jeho financovaní sa však významnou mierou podieľal štát aj mesto. Betónový most spája mesto s Kúpeľným ostrovom, najviac ho využívajú kúpeľní hostia.