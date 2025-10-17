Diaľničiari opravia mostný záver na obchvate Trstenej

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) začne od pondelka 20. októbra s prácami na oprave moste na rýchlostnej ceste R3 v úseku obchvatu Trstenej. Ako informovala NDS, oprava sa bude týkať mostného záveru v križovatke s cestou II/520. Počas prác bude v úseku platný čiastočne upravený režim dopravy.
Nový most na Hradskej ulici vo Vrakuni už slúži verejnosti, je bezpečnejší pre všetkých
Práce sú naplánované na dva dni, pričom s osádzaním dočasného dopravného značenia sa začne už v nedeľu. V rámci dopravných obmedzení bude počas prác premávka vedená obojsmerne v dvoch zúžených jazdných pruhoch v smere do Poľska. Opravy majú byť ukončené v priebehu utorka 21. októbra.
Slovenskí cestári pokračujú v príprave rekonštrukcie mosta pri obci Lacková, je v havarijnom stave
Podľa diaľničiarov sú tieto opravy dôležité pre udržanie pevnosti, stability a bezpečnosti mosta, ako aj pre predĺženie jeho životnosti. „Mostné závery sú jednou z najviac namáhaných častí mosta. Denne prenášajú tisíce ton zaťaženia. Je nevyhnutné sa o ne starať priebežne, kontrolovať a opravovať ich,“ uviedol podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.