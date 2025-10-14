Nový most na Hradskej ulici vo Vrakuni už slúži verejnosti, je bezpečnejší pre všetkých

Bratislava dokončila nové, bezpečnejšie a komfortnejšie premostenie cez Malý Dunaj, ktoré prepája Vrakuňu so zvyškom mesta. Nový most na Hradskej tak môže opäť slúžiť motoristom, ale aj MHD, a tiež chodcom a cyklistom, ktorí majú po novom k dispozícii širšiu a najmä bezpečnú lávku. Predstavitelia hlavného mesta v utorok nový most oficiálne odovzdali do užívania verejnosti.
Okrem výstavby nového mosta na Hradskej vybudovali aj dva nové priechody pre chodcov, osadili nové osvetlenie, upravili cyklotrasu v smere Most pri Bratislave a tiež doplnili a vymenili zábradlie pri cyklotrase. Pôvodný most na Hradskej bol vybudovaný v roku 1962. Viac než polstoročie jeho používania, ako aj neskoršie dodatočné zásahy, ktorými boli na moste nevhodne osadené lávky pre peších a cyklistov, si vybrali svoju daň.
Pôvodný most úplne rozobrali
„Ak malo byť toto dopravné prepojenie Vrakune so zvyškom mesta zachované a bezpečné, komplexnej modernizácii sa už nedalo vyhnúť,“ priblížil hovorca magistrátu Peter Bubla. Komplexná modernizácia znamenala úplne rozobratie mosta aj nosných pilierov. To si vyžiadalo dočasné uzavretie mosta pre všetku dopravu. Most bol uzavretý od konca novembra 2024. Počas prác vytvorili dočasné premostenie pre chodcov, MHD a záchranné zložky.
Pôvodný most s výnimkou základov zhotoviteľ odstránil do konca roka 2024. „Následne bolo potrebné vysporiadať sa aj so zostávajúcimi základmi, ktoré sa však nachádzali pod hladinou rieky. S tým pomohol Slovenský vodohospodársky podnik, ktorý dočasne znížil hladinu Malého Dunaja o niekoľko desiatok centimetrov, čo tieto práce uľahčilo,“ spresnil magistrát.
Dočasný ostrov uprostred rieky
Na jar vznikol dočasný ostrov uprostred rieky s priemerom 10 metrov. „Zhotoviteľ tento ostrov využíval ako pracovnú plošinu a zároveň sa tu razili mikropilóty pre základy nového mosta, ktorých je spolu 39,“ poznamenal hovorca. Nový most tvorí spriahnutá oceľovobetónová konštrukcia, pričom oceľovú časť spriahnutého oceľovobetónového prierezu tvorí 12 oceľových plnostenných nosníkov. Spodnú časť mosta tvoria dve existujúce opory a stredový pilier.
Počas prác bolo použitých celkovo 600 metrov kubických betónu, 130 ton oceľových konštrukcií a 130 ton betonárskej výstuže. „Výsledkom je nové, bezpečnejšie a komfortnejšie premostenie, ktoré slúži všetkým – autám, MHD, chodcom aj cyklistom,“ doplnilo mesto s tým, že most má po novom širšiu lávku pre peších a cyklistov a najmä je bezpečnejší pre všetkých.