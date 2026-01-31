V Trnavskom kraji je osem mostov v havarijnom stave, chystajú ich rekonštrukciu

Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja v súčasnosti zabezpečuje správu a údržbu 380 mostných objektov na cestách II. a III. triedy vo vlastníctve samosprávneho kraja.
Osem mostov je podľa stavebno-technického stavu zaradených do VII. stupňa, ktorý znamená havarijný stav. Trnavský kraj si dal za cieľ odstrániť všetky havarijné stavy.
Plán rekonštrukcií v roku 2026
„Na rok 2026 sú preto pri všetkých mostoch v havarijnom stave nastavené konkrétne kroky. V polovici z mostov v havarijnom stave sa začala rekonštrukcia už minulý rok s tým, že dokončenie a otvorenie pre verejnosť bude v tomto roku,“ informoval agentúru SITA hovorca Úradu Trnavského samosprávneho kraja Peter Kováčik.
Most pri Zbudzi čaká rekonštrukcia za viac ako 3 milióny eur, obchádzka povedie cez Strážske
Ide o most cez Čiernu vodu za obcou Veľké Úľany, most pri Trstenej na Ostrove, v Cíferi – Jarnej a most cez Čiernu vodu v obci Kráľov Brod. V tomto roku kraj podľa Kováčika začne s rekonštrukciou zvyšných štyroch mostov, ktoré sú zaradené v VII. stupni. Pôjde o most cez Starohorský potok za mestom Skalica, most pred obcou Častkov, pred osadou Brestové a most cez rieku Morava pri obci Brodské.
Príprava povolení a koordinácia
Termín začiatku stavebných prác pri jednotlivých mostoch bude možné určiť až po uzavretí potrebných zmluvných vzťahov. Aktuálne prebieha príprava žiadosti o stavebné povolenie, majetkovoprávne vysporiadanie dotknutých pozemkov a koordinácia s českou stranou v prípade mosta v Brodskom.
„Navyše od minulého roka prebiehajú práce aj na ďalších objektoch, ktoré boli na základe odborných posúdení vyhodnotené ako nevyhovujúce z hľadiska bezpečnosti a zaťažiteľnosti, hoci neboli klasifikované ako mosty v havarijnom stave. Očakávame ich dokončenie tento rok,“ dodal Kováčik. Ide o mosty cez zavlažovací kanál medzi Gabčíkovom a Topoľníkmi, most cez potok Chtelnička vo Veľkých Kostoľanoch a most cez rieku Myjava v obci Šajdíkove Humence.
Mosty na východe Slovenska sú na pokraji životnosti, Košický samosprávny kraj chystá rekonštrukcie za milióny
Zlepšenie technického stavu mostov v minulosti označil trnavský župan Jozef Viskupič za jednu zo svojich priorít. Aj keď Správa a údržba ciest od roku 2018 zrekonštruovala už približne 50 mostov, vzhľadom na ich vek je to proces, ktorý nikdy neskončí. V šiestom stupni, ktorý znamená veľmi zlý stav, je zaradených 69 mostov a v piatom stupni, čo je zlý stav, ďalších 135 mostov.