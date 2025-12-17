Súťaž na kľúčový úsek D1 padla, Úrad pre verejné obstarávanie ju zrušil

Predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO)Peter Kubovič rozhodol 16. decembra 2025 o zrušení užšej súťaže na zákazku „D1 Turany – Hubová“. Tento krok prišiel po preskúmaní právoplatného rozhodnutia a týka sa nadlimitnej zákazky, ktorú vyhlásila Národná diaľničná spoločnosť (NDS). Uvádza sa to na stránke ÚVO.
Námietky firiem a súdne konanie
Úrad zistil, že NDS nebola oprávnená obmedziť možnosť uchádzačov preukázať splnenie požiadavky prostredníctvom kapacít inej osoby, pokiaľ nevyužila zákonnú výhradu podľa o verejnom obstarávaní. Táto výhrada by spočívala v požiadavke, aby určitú podstatnú časť stavebných prác vykonal priamo uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov, čo by bolo následne premietnuté do zmluvy s víťazom súťaže.
Vláda schválila veľký projekt obnovy mostov, stovky z nich čaká rekonštrukcia
Zákazka na úsek D1 bola zverejnená vo vestníkoch verejného obstarávania už v auguste 2024. V tom istom mesiaci doručili ÚVO námietky proti podmienkam súťaže štyri spoločnosti. Úrad v jednom prípade námietky zamietol, v iných prípadoch ich sčasti zamietol, sčasti im vyhovel a v niektorých prípadoch zastavil konanie.
Náklady takmer 1,5 miliardy eur
V decembri 2024 podala jedna zo spoločností správnu žalobu na Správny súd v Bratislave, ktorý o nej zatiaľ nerozhodol. V júni 2025 tá istá spoločnosť podala na ÚVO podnet na preskúmanie rozhodnutia o námietkach. V reakcii na to predseda úradu požiadal NDS o doplňujúce informácie. Následné konanie vyústilo do rozhodnutia o zrušení súťaže.
Rozhodnutie predsedu ÚVO je konečné a nemožno proti nemu podať opravný prostriedok.
Prešov má akútny nedostatok autobusov, dopravca chystá verejné obstarávanie na prenájom ôsmich vozidiel
Vláda v júli 2024 označila projekt diaľnice D1 Turany – Hubová za strategickú investíciu. Predpokladané náklady na výstavbu úseku D1 Turany – Hubová predstavujú bezmála 1,5 miliardy eur bez DPH. Úsek D1 Turany – Hubová je dlhý 13,5 kilometra. Jeho súčasťou budú dva nové tunely – Havran (2,9 km) a Korbeľka (5,9 km), jedenásť mostov, dve križovatky a nové stredisko údržby. Posledný nerozostavaný úsek medzi dvoma metropolami Slovenska výrazne zvýši plynulosť a bezpečnosť dopravy a odkloní tranzit z obcí Kraľovany, Stankovany, Ľubochňa či Hubová.