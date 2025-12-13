Arriva upozorňuje na nové cestovné poriadky na Dolnom Zemplíne, vyšla v ústrety obciam aj cestujúcim

Spoločnosť Arriva upozorňuje na nové cestovné poriadky na Dolnom Zemplíne, platia od nedele 14. decembra. Ako informovali zo spoločnosti, vychádzajú tak v ústrety obciam a cestujúcim. Nové cestovné poriadky pre obdobie 2025/2026 začínajú od 14. decembra platiť na celom Slovensku.
Zmena grafikonu
„Druhá decembrová nedeľa je dňom, keď sa každoročne menia grafikony vlakovej dopravy v celej Európe. Na ne následne nadväzujú cestovné poriadky autobusovej dopravy. Arriva každoročne využíva túto príležitosť na to, aby v spolupráci so svojimi objednávateľmi, teda mestami a samosprávnymi krajmi, zohľadnila aktuálne potreby svojich cestujúcich,“ uviedol hovorca spoločností Arriva na Slovensku Peter Stach.
Medzi hlavné zmeny patrí to, že na základe pripomienok viacerých obcí v regióne sa upravuje trasa niektorých spojov tak, aby sa zlepšilo dopravné spojenie do spádových miest Michalovce, Trebišov, Sobrance a Kráľovský Chlmec.
Plynulé prestupy
„Vďaka časovým posunom odchodov spojov bude aj v nových cestovných poriadkoch zabezpečená nadväznosť na vlakové spoje ZSSK,“ uvádza spoločnosť dopĺňajúc, že zachovaná zostane aj možnosť plynulého prestupovať medzi vybranými spojmi regionálnej autobusovej dopravy. Dopravca v rámci nových cestovných poriadkoch upravil časy odchodov tak, aby zodpovedali situácii na cestách v regióne.
Cestovanie viacerými spojmi by sa vďaka tomu malo zrýchliť a cestujúcim ušetriť čas. Spoločnosť cestujúcej verejnosti odporúča, aby si aktuálne časy odchodov regionálnych a mestských autobusových spojov overila na stránke dopravcu Arriva Michalovce. Informácie môžu získať aj prostredníctvom e-mailu informacie@arriva.sk či na zákazníckej linke +421 915 733 733, a to od pondelka do nedele, v čase od 08:00 do 20:00.
„Cestujúci majú tiež možnosť zaregistrovať sa na odber aktuálnych informácií o cestovných poriadkoch, zmenách a obmedzeniach, novinkách i nových pracovných ponukách spoločností Arriva na Slovensku,“ pripomenula spoločnosť.