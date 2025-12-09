Arriva zavedie zmeny v autobusovej doprave v Bratislavskom kraji, posilní aj linku do Hainburgu

Od 14. decembra začnú na celom Slovensku platiť nové cestovné poriadky verejnej osobnej dopravy. Dopravca Arriva v tejto súvislosti informuje, že zmeny v prospech cestujúcich sa prejavia aj v regionálnej autobusovej doprave v Bratislavskom kraji. Prispôsobenie časov odchodov spojov dopravnej situácii zároveň odstráni pravidelné meškania. Cieľom je posilniť dopravu tam, kde je najviac cestujúcich, zlepšiť nadväznosť spojov a zrýchliť cestovanie.
Najvýznamnejšou zmenou je zvýšenie počtu spojov najvyťaženejších regionálnych autobusových liniek, ktoré zároveň skráti čas cestovania a zlepší nadväznosť autobusov na vlakové spoje. Posilnené spoje pribudnú na linkách 209, 219, 239, 506, 515, 521, 525, 527, 528, 529, 531, 539, 540, 550, 555, 622, 658, 725 a 901. Z dôvodu úpravy časov odchodov a príchodov vlakovej linky S20 z Kútov do Bratislavy sa prispôsobia cestovné poriadky liniek 239, 240, 260, 265, 275 a 277.
„Novinkou na linkách 215 a 216 bude možnosť nastúpiť ktorýmikoľvek dverami pre cestujúcich s platným cestovným lístkom,“ priblížil dopravca. Ide zatiaľ o testovaciu prevádzku, ktorá potrvá do leta 2026 a jej cieľom je skrátenie doby nastupovania. Okrem úprav intervalov jednotlivých liniek v okrese Pezinok, Senec a Malacky sa zmenia aj názvy a umiestnenia niektorých zastávok. Všetky zmeny sú dostupné na webovej stránke dopravcu.
Významnou novinkou bude aj posilnenie cezhraničnej linky 901 medzi Bratislavou a Hainburgom. Počas rannej a popoludňajšej špičky bude premávať každých 30 minút. Od pondelka do soboty pribudnú nové spoje z Bratislavy o 9:25, 18:25 a 22:25 a z Hainburgu o 9:49, 18:49 a 22:49. Po novom bude možné túto linku využiť aj na presuny v rámci Bratislavy. Preprava bicyklov zostáva bezplatná po celý rok, pričom do autobusu sa zmestia dva bicykle.