Bratislava hľadá zhotoviteľa modernizácie Ružinovskej radiály, hodnota zákazky je viac ako 100 miliónov eur

Dopravný podnik Bratislava (DPB) hľadá zhotoviteľa modernizácie Ružinovskej radiály. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Predpokladaná hodnota zákazky je viac ako 100 miliónov eur.
Termín na predkladanie ponúk do verejnej súťaže je do 26. januára 2026. Predmet zákazky rieši modernizáciu existujúcej električkovej trate nachádzajúcej sa v mestských častiach Ružinov a Staré Mesto, s čiastočným zásahom do vedení nachádzajúcich sa v mestskej časti Nové Mesto.
Bratislava hľadá zhotoviteľa projektu predĺženia Ružinovskej radiály
Prechádza ulicami Špitálska, Krížna, Trnavská cesta, Miletičova, Záhradnícka, Ružinovská, až po križovatku s Čmelíkovou ulicou. Súčasťou stavby je výstavba novej meniarne Astronomická na obratisku a modernizácie dvoch meniarní Legionárska a Ružová dolina na ulici Legionárska a Bajkalská.