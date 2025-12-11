Prešov má akútny nedostatok autobusov, dopravca chystá verejné obstarávanie na prenájom ôsmich vozidiel

Vozový park Dopravného podniku mesta Prešov (DPMP) majú dočasne posilniť prenajaté vozidlá. Dôvodom je akútny nedostatok prevádzkyschopných autobusov. Dopravca pripraví verejné obstarávanie na prenájom ôsmich autobusov, ktoré pomôžu zabezpečiť pravidelnú výpravu všetkých spojov podľa platných cestovných poriadkov.
Priemerný vek autobusov
Ako informoval hovorca DPMP Vladimír Tomek, dopravca aktuálne prevádzkuje celkovo 47 autobusov, vrátane troch prenajatých vozidiel. Priemerný vek autobusov je viac ako 7,5 roka, pričom až 19 z nich má viac ako 10 rokov.
„Dlhodobý nedostatok prevádzkyschopných autobusov spôsobuje opakované komplikácie pri zabezpečovaní plynulého poskytovania služieb mestskej hromadnej dopravy. V tejto súvislosti musel DPMP od januára 2024 pristúpiť k obmedzeniu dennej výpravy, pričom aktuálne ide o 40 spojov,“ uviedol Tomek.
Stabilizácia vozového parku
Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov vzalo na vedomie spustenie procesu verejného obstarávania za účelom prenájmu ôsmich autobusov. Tieto vozidlá majú pomôcť zastabilizovať vozový park DPMP, minimálne do času kým dopravca zakúpi úplne nové autobusy.
„Hlavným cieľom je zabezpečiť kontinuitu a spoľahlivosť poskytovania služieb MHD, zachovať dopravnú obslužnosť mesta a minimalizovať riziko vynechávania spojov,“ vysvetlil hovorca.
Prenájom autobusov bude financovaný z vlastných zdrojov DPMP. Celkové ročné predpokladané náklady na prenájom ôsmich vozidiel boli odhadnuté na približne 672-tisíc bez DPH (takmer 827-tisíc eur s DPΗ). Finálna cena bude známa až po ukončení verejného obstarávania. Aktuálne už prebieha verejná súťaž na 15 nových, dieselových autobusov. S ich dodaním a následným zaradením do prevádzky však dopravca počíta až v roku 2027.