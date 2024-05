Starosta Záhorskej Bystrice žiada Ráža o zrušenie spoplatnenia časti D2, stať by sa tak mohlo už od septembra

Starosta mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica Jozef Krúpa požiadal ministerstvo dopravy o nespoplatnenie časti Diaľnice D2. Informovala o tom hovorkyňa mestskej časti Miroslava Ryšková.

„Požiadal som o zrušenie spoplatnenia úseku diaľnice D2 medzi križovatkami D2 Bratislava – Lamač a D2 Stupava, teda po hranicu katastrálneho územia hlavného mesta, aby sme zlepšili plynulosť cestnej premávky,“ uviedol starosta.

Dočasný pruh na Hodonínskej ulici

Ako dodal, zároveň v súvislosti s pripravovanými prácami na D2 v letných mesiacoch, keď sa zvýši doprava cez Záhorskú Bystricu, žiadajú s hlavným mestom a v súčinnosti s Národnou diaľničnou spoločnosťou, aby na Hodonínskej ulici vytvorili dočasný bus pruh, ktorý by slúžil mestskej hromadnej doprave (MHD) aj cyklistom.

„Rokujeme s príslušnými inštitúciami, snažím sa urobiť maximum, aby sme akýmkoľvek spôsobom dokázali dopravu odľahčiť,“ doplnil Krúpa.

Minimálny výpadok príjmov z diaľničných známok

Minister dopravy Jozef Ráž očakáva, že ak v parlamente prejde príslušná novela zákona, následne cez vyhlášku umožnia predbežne od septembra, ideálne však skôr, oslobodenie od poplatkov za diaľničné známky motoristov na obchvatoch miest. Malo by ísť o Bratislavu, Nitru, Žilinu, Poprad, Košice, Prešov, či časť diaľnice D4.

Ráž sa výpadku príjmov z diaľničných známok neobáva. Ten bude podľa neho minimálny, nakoľko obchvaty podľa neho využijú motoristi, ktorí by si diaľničnú známku nekúpili a po obchvate nejazdia.

„Keď im obchvat dáme zadarmo, tak ich to bude motivovať, aby z mesta išli po obchvate a budú tam rýchlejšie. Príde nám to ako niečo, čo umožní v mestách ekologickejší život a odsmeruje to dopravu na diaľničné obchvaty, ktoré sú aj tak vybudované,“ vysvetlil minister.