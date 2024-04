Bezplatné diaľničné obchvaty prispejú k odľahčeniu ciest a ekologickejšiemu životu, predpokladá Ráž (video)

Minister dopravy SR Jozef Ráž (nominant Smeru) sa neobáva väčšieho poklesu tržieb z predaja diaľničných známok, ak budú od poplatkov za ne oslobodení motoristi na diaľničných obchvatoch viacerých miest.

Po prepočte bude podľa neho výpadok príjmov absolútne minimálny, pretože ide o ľudí, ktorí by si diaľničnú známku nekúpili a nejazdia po obchvate.

„Keď im obchvat dáme zadarmo, tak ich to bude motivovať, aby z mesta išli po obchvate a budú tam rýchlejšie. Príde nám to ako niečo, čo umožní v mestách ekologickejší život a odsmeruje to dopravu na diaľničné obchvaty, ktoré sú aj tak vybudované,“ povedal v piatok počas kontrolného dňa v rezorte minister dopravy.

Skoré oslobodenie od poplatkov

Rezortný šéf očakáva, že ak v parlamente prejde príslušná novela zákona, následne cez vyhlášku umožnia predbežne od septembra oslobodenie od poplatkov za diaľničné známky na obchvatoch miest. Minister pripustil, že to bude aj skôr. Malo by ísť o Bratislavu, Nitru, Žilinu, Poprad, Košice či Prešov.

„Chceme, aby sa to týkalo aj D4. Samozrejme, je to aplikovateľné len na mestá, ktoré majú minimálne dva zjazdy (z diaľnice), aby to dávalo zmysel,“ priblížil Jozef Ráž.

Napríklad, Trenčín medzi nimi nebude, má iba jeden zjazd.

„Tam, kde to všade realizovateľné je, tak tam to zrealizujeme určite,“ dodal minister.

Cieľom je odľahčenie ciest

Predseda vlády Robert Fico (Smer) predtým počas kontrolného dňa informoval, že minister dopravy navrhne vláde, aby oslobodila od diaľničných známok obchvaty spomínaných miest.

„Na všetky tieto obchvaty, ktoré sú diaľnicami, nebude treba diaľničnú známku,“ vyhlásil premiér s tým, že sa týmto krokom výrazne odľahčia cesty v samotných mestách.

KDH toto rozhodnutie privítalo

Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) privítalo rozhodnutie ministerstva dopravy oslobodiť vybrané úseky diaľnic od úhrady diaľničnej známky.

Ako informovalo, poslanci hnutia Milan Majerský a František Majerský v tejto súvislosti pred časom oslovili ministra dopravy, aby rezort vytipoval takéto vhodné úseky po celom Slovensku. Kresťanskí demokrati tak reagovali na zámer, o ktorom informoval premiér Robert Fico.

„Chcem sa poďakovať ministrovi Jozefovi Rážovi za promptné riešenie tejto problematiky, ďakujem za všetkých Popradčanov, ale aj ľudí v regiónoch. Našou úlohou je uľahčovať život ľuďom vo všetkých kútoch Slovenska,” uviedol František Majerský.

Uľahčí to život aj občanom

Predseda KDH a Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský rovnako vnímal túto požiadavku od občanov.

„Mnoho obyvateľov napríklad denne dochádza do práce na opačný koniec miest, ale inak necestujú po celom Slovensku. Úseky diaľnic kvôli úhrade nevyužívajú, a tak zahlcujú dopravu v mestách, čo má rovnako negatívny dopad na životné prostredie,” poznamenal predseda KDH.

Ako dodal, je veľmi rád, že občania budú môcť využiť bezplatne úseky diaľnic a uľahčí im to život.