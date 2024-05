Úsek diaľnice D1 pri Levoči zatvoria, uzávera sa týka aj tunela Šibenik

Časť diaľnice D1 na Spiši bude od piatka do nedele uzavretá, konkrétne úsek Levoča – Spišské Podhradie vrátane tunela Šibenik. Úplná uzávera je podľa Národnej diaľničnej spoločnosti plánovaná z dôvodu údržby.

Ako informovala polícia na sociálnej sieti, v piatok 3. mája od 22:00 do nedele do 8:00 bude uzavretý úsek Spišské Podhradie – Levoča v smere na Žilinu vrátane ľavej tunelovej rúry, v opačnom smere na Prešov od piatka 23:00 do nedele do 9:00.

Obchádzková trasa povedie po ceste I/18, od okružnej križovatky Spišské Podhradie po okružnú križovatku na privádzači D1 Levoča.