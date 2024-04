NDS počas víkendu obnoví vozovku na úseku D1 Bratislava - Blatné, motoristi by sa mali pripraviť na dopravné obmedzenia

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) obnoví počas víkendu vozovku na úseku diaľnice D1 Bratislava – Blatné. Motoristi musia z tohto dôvodu počítať od piatkového večera s čiastočným obmedzením premávky.

„Pri prácach bude uzatvorený vnútorný a stredný jazdný pruh. Doprava bude vedená vo voľnom vonkajšom jazdnom pruhu,“ informovali diaľničiari.

Dopravné obmedzenie v uvedenom úseku D1 trvá od piatka 26. apríla od 20:00 do nedele 28. apríla v ľavom jazdnom páse v smere do Bratislavy v kilometroch 20 -18,75 a od soboty 27. apríla od 13:00 do pondelka 29. apríla v pravom jazdnom páse v smere do Žiliny v kilometroch 26,7 – 17,8.

NDS žiada motoristov, aby dodržiavali obmedzenia súvisiace s opravnými prácami, najmä rešpektovali rýchlostné limity a dbali aj na bezpečnosť jej pracovníkov v teréne.

„Prosíme, buďte obozretní a ohľaduplní voči nim. Najčastejším dôvodom nehôd, často aj smrteľných, je totiž práve nepozornosť alebo nerešpektovanie predpísanej zníženej rýchlosti,“ dodala NDS.