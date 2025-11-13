Košický kraj je pripravený na zimnú údržbu ciest, najnáročnejšie budú horské priechody

Košická župa je pripravená na zimnú údržbu ciest. Ako Košický samosprávny kraj (KSK) informoval, v skladoch jeho Správy ciest je pripravených temer 16-tisíc ton posypového materiálu. Samospráva ozrejmila, že na zimnú údržbu sú najnáročnejšie horské priechody Úhorná, Grajnár či Poráč. Krajskí cestári taktiež na základe zmluvy so Slovenskou správou ciest vykonávajú aj zimnú údržbu na vybraných cestách I. triedy.
Kľúčové obdobie
„Každoročne je pre nás zimná údržba kľúčovým obdobím. Našou najvyššou prioritou je bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky. Krajskí cestári sú v každodennej pohotovosti, pripravení reagovať na akékoľvek výkyvy počasia,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka (nezávislý).
Župa uviedla, že v tomto roku sa krajskí cestári pustili do troch nových soľankových hospodárstiev. Nachádzajú sa v Michalovciach, v Moldave nad Bodvou, a tiež vysunutom pracovisku v Dobšinej, ktoré bude prioritne slúžiť na údržbu Dobšinského kopca a cesty I/67. Zimná údržba ciest oficiálne odštartovala na začiatku novembra, potrvá až do konca budúcoročného marca.
Celodenná pohotovosť
„Správa ciest KSK sa bude počas nej starať o zjazdnosť takmer 2 200 kilometrov ciest, z toho je 1 914 kilometrov ciest II. a III. triedy a na základe zmluvy so Slovenskou správou ciest a Národnou diaľničnou spoločnosťou sa stará aj o 284 kilometrov rýchlostných ciest a ciest I. triedy. Zimnú údržbu zabezpečuje v piatich strediskách v okresoch Košice-okolie, Michalovce, Rožňava, Spišská Nová Ves a Trebišov,“ uviedol kraj.
Vodiči si tiež môžu online zábery z horských priechodov pozrieť na webe Správy ciest Košického samosprávneho kraja, v časti meteostanice. KSK tiež dopravnú situáciu spolu s cestármi naživo monitoruje napríklad na úsekoch Sedlo Grajnár, Súľová, Poráč, Stratená, Štós, taktiež na Dobšinskom kopci, Dargove, Soroške, a rovnako aj v lokalitách Mlynky, Kojšov, Roštársky kopec či Folkmársky kopec.
„Cestári sú aj v tejto zimnej sezóne v pohotovosti nonstop, 24 hodín denne, sedem dní v týždni,“ uzavrel KSK.