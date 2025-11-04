Cestári otvoria nový most ponad rieku Revúca, prispeje k plynulosti dopravy medzi Ružomberkom a Donovalmi

Most za viac ako 1,5 milióna eur je súčasťou európskej trasy E77.
Slovenská správa ciest (SSC) otvorí v stredu 5. novembra nový most ponad rieku Revúca na ceste I/59 medzi obcami Biely Potok a Podsuchá v katastrálnom území Ružomberka. Most za viac ako 1,5 milióna eur je súčasťou európskej trasy E77 v smere sever – juh a jeho otvorenie má podľa SSC výrazne prispieť k plynulosti a bezpečnosti dopravy na jednom z najfrekventovanejších horských úsekov medzi Ružomberkom a Donovalmi.

Ako informoval hovorca SSC Lukáš Trepáč, nový mostný objekt s predopnutou železobetónovou monolitickou konštrukciou s hrúbkou pol metra vznikol počas sedemmesačnej výstavby. Celková dĺžka úpravy dosiahla 24 metrov a plocha nosnej konštrukcie je 280 metrov štvorcových. Pôvodný most bol v havarijnom technickom stave, preto ho bolo potrebné úplne zbúrať a nahradiť novým.

Materiál z búrania bol prevezený do recyklačného dvora, kde bola oddelená oceľový výstuž, betón a kameň bol podrvený na betónový recyklát, oceľ bola odovzdaná do zberných surovín. Asfaltový materiál z frézovania bol recyklovaný a znovu použitý,“ uviedol Trepáč.

Výstavbu mosta realizovala spoločnosť Swietelsky – Slovakia, spol. s r. o. Bratislava v zmluvne dohodnutom termíne. Celkové náklady projektu dosiahli 1,52 milióna eur s DPH. Funkčnosť a bezpečnosť nového mosta potvrdila októbrová statická zaťažovacia skúška.

