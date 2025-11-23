Najnáročnejší úsek R2 je v prevádzke, cestári chystajú častejšie posypy a posilnili stredisko v Lučenci

Nový úsek rýchlostnej cesty R2 Kriváň – Mýtna, prezývaný aj Cesta v korunách stromov, je od štvrtka 20. novembra oficiálne otvorený pre motoristickú verejnosť. Úsek dlhý deväť kilometrov predstavuje jednu z technicky najnáročnejších častí R2, keďže približne 6,5 kilometra tvorí sústava estakád s piliermi vo výške až 45 metrov nad terénom. Trasa tak bude hlavne počas zimnej údržby pod drobnohľadom cestárov z Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS).
Zimná údržba bude náročnejšia
Nová trasa doplnila už existujúce úseky Detva – Kriváň, Mýtna – Lovinobaňa a Tomášovce, pričom spolu s úsekom Kriváň – Mýtna ide o viac než 27 kilometrov rýchlostnej cesty R2.
„Z toho deväť kilometrov tvorí nová rýchlostná cesta, kde budeme musieť počas zimnej údržby zvýšiť frekvenciu posypov. V tomto prípade je nutné, aby sme realizovali častejšie preventívne posypy, keď sa priblíži teplota k nula stupňom. Ide o takmer sedemkilometrový úsek estakády, ktorý je vo výške 45 metrov, kde sú odlišné poveternostné podmienky,“ vysvetlil podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.
Výstavba zasiahla aj okolitú zeleň
Prevádzka náročného úseku si vyžiadala aj posilnenie strediska správy a údržby v Lučenci. „Pribudlo šesť zamestnancov a dva nové sypače. Stavebné objekty máme prevzaté do správy a robíme maximum pre to, aby sa motoristom jazdilo komfortne počas celého roka,“ dodal Droppa.
Výstavba úseku si vyžiadala aj výrub drevín v páse približne 40 metrov od telesa cesty. Keďže sa však nová rýchlostná cesta nachádza akoby v korunách stromov, bude zamestnancov strediska čakať v rámci starostlivosti o ňu aj práca so zeleňou, konkrétne kosenie, ošetrovanie zelene či pílenie náletových drevín.
Nová rýchlostná cesta cez novohradský región ušetrí motoristom prinajmenšom päť minút cestovania. Rovnako ako po dokončení obchvatu Tvrdošína či Košíc diaľničiari opravujú aj niektoré lokálne cesty, ktoré sa intenzívne využívali stavebnými mechanizmami počas výstavby trasy. Ide o niekoľko kilometrov opravených vozoviek, pričom napríklad v obciach Podkriváň či Kriváň sa už tieto opravné práce stihli dokončiť.