V Prešove začína zimná údržba, zabezpečí ju vyše 50 pracovníkov

Mesto Prešov sobotňajším dňom spúšťa zimnú údržbu ciest a chodníkov. O jej zabezpečenie sa postará spoločnosť Technické služby mesta Prešov, a. s.. Zimná údržba potrvá od 15. novembra 2025 do 15. marca 2026. Informoval o tom hovorca mesta Prešov Michal Ηudák.
Zimná údržba
Na údržbu ciest a chodníkov je podľa neho aktuálne naskladnených približne 100 ton posypovej soli a 250 ton kameniva. Na údržbu komunikácií v centrálnej mestskej zóne je zabezpečený ekologický posypový materiál, konkrétne približne sedem ton chloridu horečnatého a 15 ton zeolitu.
Košický kraj je pripravený na zimnú údržbu ciest, najnáročnejšie budú horské priechody
Na zimnú údržbu je pripravených približne 55 pracovníkov. Na cestách bude nasadených päť veľkých sypačov s radlicami, dva menšie sypače pre medziblokové priestory, traktor v subdodávke, obslužná technika a dispečerské vozidlo.
„V prípade kalamitných situácií sú zmluvne dohodnuté aj externé kapacity techniky a personálu,“ uviedol Ηudák. Na chodníkoch bude pracovať 16 mechanizmov vrátane multicarov, traktorov, multifunkčných strojov či štvorkolky so sypačom.
Operačný plán
Zimná údržba sa bude riadiť operačným plánom, ktorý rozdeľuje mestské komunikácie do štyroch tried dôležitosti. Prednosť majú zberné komunikácie a trasy mestskej hromadnej dopravy.
Senica sa pripravuje na zimu, údržbu ciest a chodníkov si rozdelí mesto, kraj aj sociálny podnik
„Z praktických a logistických dôvodov musíme začínať s odhŕňaním strategicky najdôležitejších komunikácií. Obyvateľom z iných lokalít sa môže zdať, že sa u nich nepracuje, no cestári pracujú na odstraňovaní snehu tam, kam ich prioritne ako prvé posiela operačný plán zimnej údržby,“ uviedol výkonný riaditeľ Technických služieb mesta Prešov Martin Lipka.
Plán zároveň stanovuje štyri situačné stupne zimnej údržby od bežného stavu až po kalamitný stav s nutnosťou nasadenia všetkých dostupných kapacít. Prešov spravuje 223 kilometrov ciest, takmer 250 kilometrov chodníkov, cyklochodníky s plochou takmer 36-tisíc štvorcových metrov a mestské parkoviská s rozlohou vyše 205-tisíc štvorcových metrov. Dispečing zimnej údržby sídli na Jesennej ulici a občania môžu nahlasovať podnety prostredníctvom nonstop krízovej linky 0905 963 277 alebo e-mailových adries zimnaudrzba@tsmp.sk a zu@tsmp.sk.