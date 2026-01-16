Slovenský vzdušný priestor ožil, štátu však podľa kontrolórov stále chýba stratégia rozvoja letectva

Hospodárenie štátneho podniku Letové prevádzkové služby (LPS) sa v rokoch 2023 a 2024 stabilizovalo a malo priaznivý vývoj. Skonštatoval to Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR, ktorý však zároveň upozornil, že Slovensku naďalej chýba ucelená stratégia rozvoja letectva a existujú významné rezervy v presadzovaní ekonomických záujmov krajiny na európskej úrovni.
Vyplýva to zo záverov následného auditu, ktorým kontrolóri preverili plnenie opatrení po prierezovej kontrole z roku 2023.
Viac letov a kladný hospodársky výsledok
Podľa NKÚ k zlepšeniu výsledkov LPS prispeli prijaté ekonomické opatrenia, zrušenie protipandemických obmedzení aj odklon letov z ukrajinského vzdušného priestoru. V roku 2024 Slovensko poskytlo navigačné služby viac ako 592-tisíc letom, čo je o osem percent viac ako v predpandemickom roku 2019. V kontrolovaných rokoch dosiahol podnik kladný hospodársky výsledok.
Kontrolóri však upozorňujú na pretrvávajúci problém v oblasti refundácie nákladov za lety oslobodené od poplatkov, ako sú humanitárne či vládne lety. Ministerstvo dopravy SR podľa NKÚ podniku neposkytuje príspevok na úhradu týchto výdavkov, hoci európske pravidlá ukladajú členským štátom povinnosť takéto náklady hradiť.
„Celková suma za služby poskytnuté letom oslobodeným od poplatkov, ktoré štát podniku neuhradil, dosiahla ku koncu roka 2024 bezmála 6,4 milióna eur,“ uviedol predseda NKÚ Ľubomír Andrassy. Podľa neho je potrebné zosúladiť slovenskú legislatívu s európskymi pravidlami a zabezpečiť rovnaký prístup ku všetkým užívateľom vzdušného priestoru.
Chýbajúci plán výkonnosti do roku 2029
NKÚ zároveň upozorňuje, že Slovensko nemá stále schválený plán výkonnosti pre národné letecké prevádzkové služby na roky 2025 až 2029. Nákladová efektívnosť a primeraný zisk LPS pritom podliehajú prísnej európskej regulácii a v prípade prekročenia stanovenej hranice zisku sa v ďalších rokoch znižujú poplatky za prelety.
„Existujú významné rezervy v koordinovanom postupe a v presadzovaní ekonomických záujmov Slovenska v oblasti poskytovania leteckých navigačných služieb pred orgánmi Európskej komisie a v rámci organizácie Eurocontrol,“ zdôraznil Andrassy.
Kontrolný úrad preto odporúča parlamentnému hospodárskemu výboru zaviazať ministra dopravy, aby jasne zadefinoval kompetencie a povinnosti jednotlivých inštitúcií pri príprave národného plánu výkonnosti. Ide najmä o koordináciu medzi rezortom dopravy, Dopravným úradom a štátnym podnikom LPS, ako aj o aktívnejšie zastupovanie ekonomických záujmov Slovenska na európskej úrovni.
Investície a posuny projektov po pandémii
V oblasti investícií NKÚ konštatuje, že podnik plánuje technický rozvoj s cieľom udržať primeranú kvalitu služieb, no pre výpadok príjmov v rokoch 2020 až 2022 sa viaceré investície posunuli na obdobie po roku 2024. Vlani boli napríklad obstarané rádionavigačné zariadenia ILS pre letiská Poprad, Žilina a Piešťany. K septembru 2025 sa však hodnota nedokončených investícií blížila k 9,4 milióna eur.
Kontrolóri zároveň upozornili na riziko nedostatku riadiacich letovej prevádzky. Výber aj výcvik sú podľa NKÚ mimoriadne náročné a globálny nedostatok týchto odborníkov zvyšuje konkurenčný tlak. Z výberového konania z roku 2022 pre bratislavské stredisko riadenia získali po viac ako dvoch rokoch výcviku a certifikácie medzinárodnú licenciu len dvaja uchádzači z celkového počtu 164 záujemcov a 11 vybraných kandidátov.
NKÚ zároveň informoval, že od apríla 2023 je poverený zastupovaním Slovenska v Auditnej rade organizácie Eurocontrol. V lete 2025 bola zástupkyňa slovenských kontrolórov zvolená za predsedníčku tejto rady s mandátom do polovice roka 2027. Podľa NKÚ ide o významné posilnenie postavenia Slovenska na medzinárodnej audítorskej scéne.