Parkovacia asociácia rieši zákonnosť a zjednocovanie parkovacích politík jednotlivých samospráv

Riešenie zákonnosti parkovacej regulácie a jej uplatňovania v praxi samospráv, ako aj celkové zlepšenie a zjednotenie parkovacích politík v mestách a obciach boli hlavnými témami Valného zhromaždenia Parkovacej asociácie miest a obcí Slovenska (PAMOS). Asociácia si na zhromaždení zvolila nové vedenie a výkonné orgány a súčasne kreovala odborné pracovné skupiny, ktoré sa už venujú konkrétnym problémom a návrhom riešení.
Parkovacia politika
Významnou témou rokovaní bola aktuálna situácia v oblasti parkovacích politík v súvislosti s výkonom dozoru zo strany Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky. PAMOS na túto situáciu reaguje aktiváciou legislatívno-právnej pracovnej skupiny, ktorá združuje zástupcov samospráv, právnikov a odborníkov z praxe.
„Jej cieľom je pripravovať aplikačné výklady, identifikovať problematické miesta v existujúcich reguláciách a formulovať návrhy riešení, ktoré pomôžu mestám a obciam zabezpečiť právnu udržateľnosť a funkčnosť parkovacích politík,“ uviedla organizácia.
Rovnaké výzvy pre mestá a obce
PAMOS bude súčasťou pracovnej skupiny ku úprave legislatívy parkovania spolu s Úniou miest Slovenska a Združením miest a obcí Slovenska, aby zastupoval záujmy obcí pri tvorbe legislatívy a priniesol do skupiny skúsenosti a aplikačnú prax z doterajšej regulácie parkovania v mestách.
„Mestá a obce dnes čelia rovnakým výzvam – právnej neistote, rozdielnym výkladom predpisov a tlaku na rýchle riešenia. Prepojenie samospráv, profesionálov z praxe a odborného prostredia umožňuje tieto výzvy riešiť koordinovane a na základe reálnych skúseností,“ uviedlo vedenie asociácie.
Udržateľný rozvoj politík
Asociácia združuje mestá, obce a odborné spoločnosti s praktickými skúsenosťami s návrhom, implementáciou a prevádzkou parkovacích systémov. Prepojenie samosprávnej praxe a odborného know-how považuje PAMOS za základ pre udržateľný rozvoj parkovacích politík.
Cieľom PAMOS je prepájať samosprávy s odbornými a profesionálnymi subjektmi pôsobiacimi v oblasti parkovacej regulácie, kontroly, dopravných technológií a IT riešení.
Odborné skupiny sa zameriavajú aj na metodiku zavádzania parkovacej regulácie, efektívne využívanie verejného priestoru, digitalizáciu parkovacích služieb a kontrolné mechanizmy. Odborný charakter asociácie potvrdzuje aj účasť zástupcov akademickej obce a združení samospráv na valnom zhromaždení, na ktorom bol zároveň potvrdený ďalší smer pôsobenia asociácie.