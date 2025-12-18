Slovenská správa ciest stihla pred sviatkami otvoriť zrekonštruované mosty pri Sliači a Starej Kremničke

Slovenská správa ciest (SSC) pred vianočnými sviatkami otvorila zrekonštruované mosty na frekventovaných cestách prvej triedy pri Sliači (I/66) a pri Starej Kremničke (I/65). Prejazd týmito úsekmi je už bez obmedzení. Práce na mostoch v Banskobystrickom samosprávnom kraji začali v polovici júna 2025. Informoval o tom hovorca SSC Lukáš Trepáč.
Vyrovnávali smerový oblúk
Pôvodný most medzi Sliačom a Kováčovou na ceste I/66, postavený v roku 1930, mal veľmi zlý stavebno-technický stav. Mostný objekt kompletne zbúrali a nový most vybudovali s väčšou šírkou, vyššou zaťažiteľnosťou a v súlade s aktuálnymi technickými normami. Pre zvýšenie bezpečnosti dopravy sa vyrovnával smerový oblúk v dĺžke 409 metrov, samotný nový most je dlhý 5 metrov. Náklady na výstavbu dosiahli 685 000 € bez DPH.
Most cez Sielnický potok má dĺžku 14,8 metra. Oprava zahŕňala výmenu nosnej konštrukcie, úpravy spodnej stavby, výmenu mostných ríms a aplikáciu novej izolácie mosta a vozovky. Na moste boli inštalované moderné zvodidlá. Celkové náklady na rekonštrukciu dosiahli 684 433 € bez DPH.
Oba mosty boli v zlom stave
Mosty na ceste I/65 v katastri Starej Kremničky, oba z roku 1969, boli v zlom stave. Nové mosty majú dĺžku 25,8 a 17,8 metra. Pri rekonštrukcii mosta nad potokom Rudnica bolo odstránené existujúce mostné príslušenstvo a časti krídel, vymenená prechodová oblasť. Bola zrealizovaná nová konštrukcia vozovky s odvodnením a osadené nové príslušenstvo mosta.
Rekonštrukcia mosta nad poľnou cestou zahŕňala opravu spodnej a hornej stavby, kompletne nové príslušenstvo, mostné rímsy a osadenie novej hydroizolácie pod rímsami a vozovkou, čo eliminuje zatekanie na nosnú konštrukciu – jednu z hlavných príčin porúch mostného zvršku. Most dostal nové zvodidlá. Náklady na oba mosty boli 1 107 000 € bez DPH.