Na kysuckej D3 sa začína pracovať na najnáročnejšom úseku, stavbu odovzdali zhotoviteľovi

Ministerstvo dopravy SR spolu s Národnou diaľničnou spoločnosťou (NDS) v pondelok oficiálne odovzdalo zhotoviteľovi stavenisko prvého z troch úsekov kysuckej diaľnice D3. Ide o úsek D3 Oščadnica – Čadca, Bukov, II. polprofil, ktorého súčasťou bude aj druhá rúra tunela Horelica.
Najnáročnejší úsek
Ako informovala hovorkyňa ministerstva dopravy Petra Poláčiková, výstavba sa týmto krokom môže oficiálne začať. „Som rád, že sa konečne nestretávame iba pri stole, ale priamo v teréne, kde nás už čoskoro vystriedajú stavebné mechanizmy, aby začali s prípravou staveniska a so všetkými úvodnými prácami,“ uviedol minister dopravy SRJozef Ráž.
Financovanie kysuckej diaľnice D3 je vybavené, ministerstvo získalo miliardu z eurofondov
Podľa Národnej diaľničnej spoločnosti pôjde z technického hľadiska o najnáročnejší z troch úsekov D3, keďže zahŕňa razenie novej tunelovej rúry. „Úsek bude dlhý 5,3 kilometra v polovičnom profile. Súčasťou stavby bude aj nové stredisko správy a údržby, odpočívadlo, 21 mostov a migračný koridor pre zver,“ priblížil riaditeľ úseku prípravy NDS Tomáš Mateička.
Odovzdanie staveniska
NDS zároveň informovala, že odovzdanie stavenísk na zvyšných dvoch úsekoch kysuckej D3 plánuje v najbližšom období. Celá diaľnica D3 na Kysuciach má mať 26 kilometrov a jej súčasťou bude takmer 60 mostov, tri križovatky a približne 40 kilometrov protihlukových stien.
Motoristi sa dočkajú komfortnejšieho výjazdu z Bratislavy, diaľnicu D1 čaká posledná tohtoročná uzávierka
Kysucká D3 výrazne zjednoduší život užívateľom ťahu, ktorí ušetria cestovný čas najmä v rannej a popoludňajšej špičke. „Diaľničný ťah celej D3 na Kysuciach odláka časť osobných i nákladných áut zo súčasnej cesty prvej triedy. Veľkému úbytku kamiónov sa potešia najmä obyvatelia obcí Oškerda, Radoľa, Povina či Kysucký Lieskovec,“ uviedol generálny riaditeľ NDS Filip Macháček.
Nová trasa
Podľa dostupných analýz by malo vďaka novej trase pri obci Oškerda denne ubudnúť približne 12-tisíc osobných a 6-tisíc nákladných vozidiel. Pri ostatných uvedených obciach sa úbytok pohybuje okolo 7 000 pri osobnej doprave a zhruba okolo 5 000 pri nákladnej doprave za 24 hodín.
Autodopravcovia varujú pred kolapsom sektora, 50 firiem už skončilo a Rážovi poslali naliehavý otvorený list
Zazmluvnená cena úseku D3 Oščadnica – Čadca, Bukov s druhou rúrou tunela Horelica je 230,4 milióna eur bez DPH. Zhotoviteľom stavby je združenie Váhostav, Metrostav a Duna Astfalt.
Celková vysúťažená suma za všetky tri úseky kysuckej D3 predstavuje 890 miliónov eur bez DPH, pričom prevažná časť má byť financovaná z eurofondov v rámci Programu Slovensko. „Ide o významnú investíciu v rámci siete TEN-T, ktorá zlepší prepojenie Slovenska s Českom a Poľskom a prispeje k vyššej bezpečnosti aj kvalite života v regióne,“ dodal zástupca vedúceho Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Radim Dvořák s tým, že projekt zároveň podporí ekonomický rozvoj regiónu a jeho konkurencieschopnosť.