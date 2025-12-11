Motoristi sa dočkajú komfortnejšieho výjazdu z Bratislavy, diaľnicu D1 čaká posledná tohtoročná uzávierka

Po ukončení prác bude prvýkrát sprístupnený plnohodnotný štvorpruh medzi križovatkami Bratislava – východ a Bernolákovo.
Ivan Kriššák
Redaktor regionálnej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
DOPRAVA: Odovzdanie do užívania D1/D4
Národná diaľničná spoločnosť odovzdala do užívania ďalšiu kľúčovú časť stavby D1/D4 za Bratislavou. Od 21. júna 2025 sa prvýkrát priamo napoja z D1 na D4 aj v smere z Trnavy. Trnava, 21. jún 2025. Foto: archívne, SITA/Ministerstvo dopravy SR
Slovensko Cestná doprava Doprava a infraštruktúra z lokality Slovensko

Motoristov čaká od budúceho týždňa komfortnejší výjazd z Bratislavy smerom na Trnavu. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) počas nadchádzajúceho víkendu uskutoční poslednú tohtoročnú uzáveru diaľnice D1, ktorá umožní sprevádzkovať plnohodnotný štvorpruh na takmer dvojkilometrovom úseku a dokončiť nový most ponad diaľnicu.

Uzávera diaľnice D1

Podľa investičného riaditeľa NDS Júliusa Mihálika chce spoločnosť v decembri urobiť maximum prác na modernizácii D1 a prepojení s D4. „Tohtoročný december ukazuje, akú vysokú prioritu má čo najskoršie dokončenie križovatky D1/D4. Verím, že nám počasie vyjde v ústrety,“ uviedol.

Uzávera je naplánovaná od piatka 12. decembra od 22:00 do nedele 14. decembra do večera. Diaľnica bude uzavretá v smere na Trnavu v úseku od bratislavských Zlatých Pieskov po križovatku Bernolákovo. Motoristi budú musieť zísť na Zlatých Pieskoch a pokračovať po starej Seneckej ceste, spätný nájazd na diaľnicu bude možný v Bernolákove. V opačnom smere na Bratislavu zostáva doprava bez zmien.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Motoristov čaká plnohodnotný štvorpruh

Po ukončení prác bude prvýkrát sprístupnený plnohodnotný štvorpruh medzi križovatkami Bratislava – východ a Bernolákovo. Zároveň sa dokončí nový most spájajúci Chorvátsky Grob a starú Seneckú cestu. Ten má podľa NDS výrazne skrátiť cestovanie obyvateľom Chorvátskeho Grobu a zlepšiť dopravné prepojenie v okolí.

Modernizácia D1 a výstavba križovatky D1/D4 predstavujú najvýznamnejšiu cestnú investíciu na západnom Slovensku. NDS očakáva, že úplné dokončenie prepojenia výrazne zlepší dopravnú situáciu v hlavnom meste.

Viac k osobe: Július Mihálik
Firmy a inštitúcie: Národná diaľničná spoločnosť (NDS)
Okruhy tém: Diaľnica D1 Križovatka D1 a D4 uzávera diaľnice

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk