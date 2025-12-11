Motoristi sa dočkajú komfortnejšieho výjazdu z Bratislavy, diaľnicu D1 čaká posledná tohtoročná uzávierka

Motoristov čaká od budúceho týždňa komfortnejší výjazd z Bratislavy smerom na Trnavu. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) počas nadchádzajúceho víkendu uskutoční poslednú tohtoročnú uzáveru diaľnice D1, ktorá umožní sprevádzkovať plnohodnotný štvorpruh na takmer dvojkilometrovom úseku a dokončiť nový most ponad diaľnicu.
Uzávera diaľnice D1
Podľa investičného riaditeľa NDS Júliusa Mihálika chce spoločnosť v decembri urobiť maximum prác na modernizácii D1 a prepojení s D4. „Tohtoročný december ukazuje, akú vysokú prioritu má čo najskoršie dokončenie križovatky D1/D4. Verím, že nám počasie vyjde v ústrety,“ uviedol.
Uzávera je naplánovaná od piatka 12. decembra od 22:00 do nedele 14. decembra do večera. Diaľnica bude uzavretá v smere na Trnavu v úseku od bratislavských Zlatých Pieskov po križovatku Bernolákovo. Motoristi budú musieť zísť na Zlatých Pieskoch a pokračovať po starej Seneckej ceste, spätný nájazd na diaľnicu bude možný v Bernolákove. V opačnom smere na Bratislavu zostáva doprava bez zmien.
Motoristov čaká plnohodnotný štvorpruh
Po ukončení prác bude prvýkrát sprístupnený plnohodnotný štvorpruh medzi križovatkami Bratislava – východ a Bernolákovo. Zároveň sa dokončí nový most spájajúci Chorvátsky Grob a starú Seneckú cestu. Ten má podľa NDS výrazne skrátiť cestovanie obyvateľom Chorvátskeho Grobu a zlepšiť dopravné prepojenie v okolí.
Modernizácia D1 a výstavba križovatky D1/D4 predstavujú najvýznamnejšiu cestnú investíciu na západnom Slovensku. NDS očakáva, že úplné dokončenie prepojenia výrazne zlepší dopravnú situáciu v hlavnom meste.