Verejní autobusoví dopravcovia spájajú sily, podpisom memoranda chcú riešiť dlhodobé problémy

Posilniť koordináciu medzi prímestskou autobusovou dopravou a mestskou hromadnou dopravou v najväčších mestách je cieľom memoranda o vzájomnej spolupráci, ktoré podpísali Zväz autobusovej dopravy (ZAD) a Združenia Mestskej hromadnej dopravy (ZMHD SR).
Obe organizácie chcú efektívnejšie využívať spoločné odborné kapacity a riešiť dlhodobé problémy vo verejnej osobnej doprave, najmä v oblasti legislatívy, financovania, prevádzky a dostupnosti služieb.
Spolupráca má priniesť riešenia
Memorandum má prispieť k lepšiemu nastavovaniu dopravných politík, strategickému plánovaniu dopravných služieb, integrácii dopravných systémov, ale aj k tvorbe udržateľných zmlúv o službách vo verejnom záujme. Spolupráca sa bude zameriavať aj na oblasť techniky, tarifných systémov a riešenie nedostatku vodičov.
Prezident Zväzu autobusovej dopravy Peter Sádovský pri podpise memoranda zdôraznil, že dopravcovia očakávajú zlepšenie podmienok pre verejnú osobnú dopravu, od správne nastavených zmlúv, zabezpečenia dostatku vodičov prostredníctvom ich výchovy a vzdelávania, až po systematické zvyšovanie kvality služieb.
„Výsledkom zlepšených podmienok v odvetví pre dopravcov musia byť lepšie služby cestujúcim a väčší záujem ľudí využívať verejnú dopravu namiesto áut,“ uviedol.
Zvýšenie dostupnosti a kvality služieb
Podľa predsedu Združenia MHD SR Miroslava Snopka memorandum podporí proces budovania integrovaných dopravných systémov, ku ktorým Slovensko smeruje aj vďaka novele zákona o verejnej osobnej doprave. Zdôraznil, že mestskí dopravcovia už viac ako tri desaťročia spolupracujú na skvalitňovaní dopravy a nové memorandum má túto spoluprácu ešte prehĺbiť.
„Sme presvedčení, že všetky obchodné spoločnosti – dopravcovia budú maximálne nápomocní zlepšovať dostupnosť a kvalitu dopravných služieb vo vzťahu k občianskej verejnosti,“ skonštatoval Snopko.
Spojovacím prvkom všetkých spoločností v oboch združeniach je výkon verejnej osobnej dopravy na základe zmlúv o službách vo verejnom záujme, uzatvorených s krajskou a mestskou samosprávou.
Zväz autobusovej dopravy zastupuje 14 najvýznamnejších dopravcov pôsobiacich najmä v prímestskej autobusovej doprave, ktorí ročne prepravia takmer 250 miliónov cestujúcich a má flotilu 4 400 vozidiel. Združenie MHD združuje 25 mestských dopravcov vrátane najväčších dopravných podnikov na Slovensku a spolupracuje s desiatkami odborných spoločností. Oba subjekty deklarujú, že spoločný postup pomôže zlepšiť dostupnosť a kvalitu verejnej dopravy pre obyvateľov miest a regiónov.