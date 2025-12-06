Slovensko ponechá mýto na súčasnej úrovni, nové pravidlá podľa Eurovignette zvýhodnia ekologickejšie vozidlá

Nižšie mýto platia vozidlá s najnižšími dopadmi na životné prostredie.
Boris Tytykalo
Vedúci ekonomickej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
NDS, elektronické mýto, diaľnice
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Slovensko Cestná doprava Doprava a infraštruktúra z lokality Slovensko

Výška mýta sa pre budúci rok nemení. Oznámila to Národná diaľničná spoločnosť (NDS). Pre rok 2026 budú platné rovnaké sadzby mýta ako v súčasnosti. Pre dopravcov budú platiť rovnaké pravidlá ako dnes.

V budúcom roku, rovnako ako dnes, bude platiť transpozícia európskej smerniceEurovignette. Výšky sadzieb vďaka nej zohľadňujú emisné triedy CO2. Nižšie mýto platia vozidlá s najnižšími dopadmi na životné prostredie.

Nová legislatíva platná od 1. júla

Európska smernica zároveň presne určuje aj využitie poplatkov za vyššie dopady na životné prostredie. Táto časť mýta môže byť investovaná výlučne do environmentálnych opatrení, ako sú napríklad obnovy mokradí, ekodukty, protihlukové steny.

Od 1. júla 2025 vstúpila na Slovensku do platnosti nová legislatíva o výbere mýta, ktorá zohľadní aj emisie oxidu uhličitého (CO2). Ide o transpozíciu európskej smernice Eurovignette do slovenského práva. Nákladné vozidlá sú po novom rozdelené do piatich emisných tried, pričom výška mýta bude nižšia pre vozidlá s nižšími emisiami.

Výnimky pre elektrické a vodíkové vozidlá

Zaradenie vozidiel do emisných tried si môžu dopravcovia overiť prostredníctvom vyhľadávača na stránke www.emyto.sk. Vozidlá zaradené do najvyššej emisnej triedy, teda s najnižším dopadom na životné prostredie, platia najnižšie mýto. Do najnižšej emisnej triedy automaticky spadajú všetky nákladné vozidlá a vozidlá v kategórii M2 a M3 (autobusy), ktoré boli prvýkrát zapísané do evidencie vozidiel pred 1. júlom 2019.

Výnimkou sú vozidlá poháňané výhradne elektrinou alebo vodíkom, ktoré sú automaticky zaradené do najvyššej emisnej triedy. Podľa rozdelenia príjmov z mýta ide 21 percent na údržbu diaľnic a 19 percent tvoria tzv. envirozložky. Slovensko podľa NDS momentálne patrí medzi krajiny strednej Európy s najnižšou výškou mýta.

Firmy a inštitúcie: Národná diaľničná spoločnosť (NDS)
Okruhy tém: elektrické a vodíkové vozidlá elektrické vozidlá emisie CO2 Európska smernica Eurovignette Mýto Životné prostredie
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk