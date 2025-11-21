Dopravný podnik mesta Prešov obnovuje svoj vozidlový park, nakúpi pätnásť nových autobusov

Dopravný podnik mesta Prešov (DPMP) spustil verejné obstarávanie na nákup 15 nových dieselových autobusov. Ide o súčasť plánovanej obnovy vozidlového parku, ktorý je podľa podniku dlhodobo v nevyhovujúcom technickom stave. Predpokladaná hodnota zákazky je takmer 5,8 milióna eur bez DPH (7,1 milióna eur s DPΗ).
Ako informoval hovorca DPMP Vladimír Tomek, časť autobusov dopravcu je zastaraná, opotrebovaná a často vypadáva z prevádzky pre poruchy či nedostatok náhradných dielov. Tento stav spôsobuje opakované komplikácie pri zabezpečovaní liniek mestskej hromadnej dopravy (MHD). „V tejto súvislosti je už od januára 2024 obmedzená denná výprava o 41 spojov,“ uviedol Tomek.
Nepriaznivú situáciu má pomôcť vyriešiť 15 nových dieselových autobusov. Verejná zákazka zahŕňa konkrétne nákup dvoch midibusov, deviatich štandardných a štyroch kĺbových autobusov. Nové vozidlá budú nízkopodlažné, plne klimatizované a budú spĺňať najnovšiu emisnú normu Euro 6e.
„Nové vozidlá prinesú vyšší komfort pre cestujúcich a zabezpečia spoľahlivú a bezpečnú prevádzku MHD na území mesta Prešov, zároveň dopomôžu k zníženiu environmentálnej záťaže,“ dodal hovorca dopravcu.