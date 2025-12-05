Bratislava hľadá zhotoviteľa projektu predĺženia Ružinovskej radiály

Bratislava hľadá zhotoviteľa projektovej dokumentácie na projekt predĺženia Ružinovskej električkovej trate po TIOP Ružinov. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Lehota na predkladanie ponúk do verejnej súťaže je do 16. januára 2026. Celková dĺžka navrhovanej trate je 995 metrov, celková dĺžka koľají je 1978 metrov.
Cyklotrasy v Bratislave sa rozrastú, primátor Vallo s ministrom Rážom oznámili ďalšie investície
Navrhovaná električková trasa je vedená od existujúceho obratiska smerom k obchodnému centru (OC) Hornbach ponad Vrakunskú cestu, trate ŽSR k TIOP (Terminál integrovanej osobnej dopravy) Ružinov. Súčasťou projektu je dozbrojenie meniarne Astronomická, ktorá bude vybudovaná v rámci projektu Modernizácia ružinovskej radiály. V navrhovanej trase na nachádza viacero objektov, ktoré bude potrebné asanovať.
Bratislava hľadá zhotoviteľa cyklotrasy z Devína na Sihoť, úsek je súčasťou medzinárodného projektu
V rámci projektu budú vybudované zastávky Astronomická a TIOP Ružinov. V priestore pôvodného obratiska električiek bude vybudovaný prestupný uzol medzi električkami a autobusmi MHD a prímestskej autobusovej dopravy. V križovatke Ružinovská ulica – predĺženie ET bude vybudovaná svetelná dopravná signalizácia.