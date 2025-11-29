Nová služba v Piešťanoch uľahčí život seniorom a ľuďom s obmedzenou mobilitou, sociálny taxík bude stáť len euro

V Piešťanoch budú môcť seniori, zdravotne znevýhodnení alebo ľudia s pohybovými problémami využívať sociálny taxík. Službu bude poskytovať Slovenský Červený kríž, mesto Piešťany ju bude dotovať čiastkou 18 tisíc eur ročne, ktorá pokryje mzdu vodiča, pohonné hmoty a servisné náklady. Klienti za jazdu v rámci Piešťan zaplatia symbolické jedno euro. Sociálny taxík bude vybavený aj plošinou pre prepravu vozíčkarov.
Jednoduché objednanie a pomoc pri preprave
„Piešťany sa postupne stávajú mestom, kde pribúda seniorov. Našou úlohou je, aby sa mohli pohybovať slobodne, dôstojne a bez pocitu závislosti od iných,“ povedal primátor Piešťan Peter Jančovič. Záujemcovia o službu sociálneho taxíka nemusia mať posudok o odkázanosti ani podpisovať žiadne zmluvy. Návrh na prevádzku sociálneho taxíka a uzatvorenie zmluvy s jeho prevádzkovateľom schválili poslanci Mestského zastupiteľstva v Piešťanoch.
„Klient si jednoducho zavolá sociálny taxík, vodič príde a pomôže – či už ide o cestu k lekárovi, na úrad, do obchodu alebo za priateľmi.“ povedal zástupca Slovenského Červeného kríža Andrej Barborka. Sociálny taxík bude dostupný od januára budúceho roku na území mesta Piešťany a mestskej časti Kocurice počas pracovných dní od 6:30 do 14:30.
Súčasť komunitného plánu služieb
Mesto Piešťany sa zaviazalo v Komunitnom pláne sociálnych služieb na roky 2021 – 2027 rozvíjať nové terénne a ambulantné služby, ktoré podporujú zotrvanie občanov v ich prirodzenom prostredí. Služba sociálneho taxíka je jednou z nich. Taxík neodvezie osoby pod vplyvom návykových látok, osoby agresívne alebo také, ktoré v minulosti nechceli za službu zaplatiť.
Sociálny taxík alebo prepravné služby tohto druhu sú dostupné napríklad aj v Topoľčanoch, Hlohovci, Novom Meste nad Váhom a ďalších mestách. Piešťany uzatvoria zmluvu o poskytovaní služby sociálneho taxíka so Slovenským Červeným krížom – územným spolkom Topoľčany.