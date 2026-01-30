Diaľničná patrola v tuneli Višňové zaznamenala desiatky zásahov, mnohým krízovým situáciám by sa dalo predísť

Diaľničná patrola Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) zasahovala v tuneli Višňové od jeho sprejazdnenia pred vyše mesiacom už približne 30-krát. Pomoc poskytovala motoristom pri rôznych mimoriadnych udalostiach, od porúch osobných áut až po problémy s nákladnými vozidlami či autobusmi.
Najmodernejší kamerový systém
Ako informovala NDS, prvý zásah evidovala patrola už ráno po otvorení úseku, keď sa vodičovi pokazilo vozidlo pred vstupom do tunela. Posádka diaľničnej patroly mu zabezpečila zákryt a pomohla vyriešiť vzniknutú situáciu. V ďalších prípadoch zasahovala napríklad pri pokazenom kamióne, autobuse či pri odstraňovaní kusu polystyrénu, ktorý sa stal potenciálnou prekážkou v premávke.
Diaľničná patrola NDS zasahovala vlani viac ako 20-tisíckrát, pomáhali aj na novom úseku s tunelom Višňové
Pomoc poskytla aj počas posledného dňa minulého roka zahraničnému motoristovi, ktorému sa pokazilo auto priamo v najdlhšom diaľničnom tuneli nielen na Slovensku, ale aj v rámci krajín V4. „Tunel Višňové je vybavený najmodernejším kamerovým systémom, vďaka ktorému majú operátori dianie v tuneli neustále pod kontrolou,“ uviedol podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.
Krízové situácie
Diaľničiari zároveň upozorňujú, že mnohým krízovým situáciám v tuneloch možno predísť disciplinovaným správaním. Motoristi by mali dodržiavať aktuálne povolenú rýchlosť zobrazenú na premennom dopravnom značení a zachovávať bezpečnú vzdialenosť medzi vozidlami.
Pri poruche vozidla na diaľnici rozhodujú minúty, kľúčovú úlohu zohráva pri incidente aj Diaľničná patrola
„V tuneli máme aj premenné dopravné značenie, ktoré práve na tieto prehrešky upozorňuje motoristov počas jazdy,“ dodal Droppa, podľa ktorého systém takto upozorní motoristu napríklad zvýraznením výzvy na dodržiavanie vzdialenosti alebo pulzovaním značky maximálnej povolenej rýchlosti.
Diaľničná patrola NDS je motoristom k dispozícii nepretržite, sedem dní v týždni, 24 hodín denne. Vodiči v núdzi na diaľničných úsekoch v správe NDS ju môžu kontaktovať prostredníctvom bezplatnej linky 0800 100 007.