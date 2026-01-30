Waymo chce tento rok zaviesť v Londýne robotické taxíky, miestni taxikári nie sú nadšení

Londýn by sa tak stal prvým európskym mestom, kam táto kalifornská spoločnosť rozšíri svoje služby.
Americká spoločnosť Waymo v stredu oznámila, že s britskými partnermi spolupracuje na spustení bezpilotnej robotickej taxi služby v Londýne, ktorá by mala začať fungovať ešte tento rok. Londýn by sa tak stal prvým európskym mestom, kam táto kalifornská spoločnosť rozšíri svoje služby.

Mapujú a zbierajú dáta

Waymo už pôsobí v niekoľkých amerických mestách, ale schválenie jej londýnskych robotaxíkov závisí od nového britského zákona o autonómnych vozidlách. Vláda uviedla, že autonómne vozidlá budú musieť prejsť prísnymi testami, aby preukázali, že sú minimálne rovnako bezpečné, schopné a opatrné ako ľudskí vodiči.

V Londýne prevádzkuje Waymo už desiatky autonómnych vozidiel, na ktorých bezpečnosť však ešte stále dohliada vodič. Tieto autá slúžia na mapovanie a zber dát pred spustením pilotného programu.

Pochybnosti medzi taxikármi

Nicole Gavelová, šéfka globálneho rozvoja podnikania a strategických partnerstiev spoločnosti, uviedla, že v nasledujúcich mesiacoch budú spolupracovať s partnermi na investíciách do infraštruktúry a personálu na podporu služby a na budovaní vzťahov s komunitami v meste.

Nasadenie robotických taxíkov však vyvoláva pochybnosti medzi tradičnými londýnskymi taxikármi. „Čo bude so zabudnutými vecami, chorými pasažiermi, zmenou trás a podobne je trochu záhada, rovnako ako životaschopnosť obchodného modelu,“ povedal pre AFP generálny tajomník Asociácie licencovaných taxikárov, ktorá zastupuje viac ako 10 000 vodičov ikonických čiernych taxíkov.

