Piešťany na budúci rok rátajú so sanáciou Kolonádového mosta aj novým cyklochodníkom Pod Párovcami

Mesto Piešťany bude v roku 2026 hospodáriť s rozpočtom v objeme takmer 50 miliónov eur. Mestské zastupiteľstvo v Piešťanoch vyčlenilo v rozpočte čiastku 2,5 milióna eur na sanáciu základov Kolonádového mosta.
Národná kultúrna pamiatka bola z dôvodu havarijného stavu len nedávno uzavretá pre chodcov a cyklistov. Radnica má k dispozícii projektovú dokumentáciu a platné stavebné povolenie na sanáciu dvoch pilierov, ktoré sú v najhoršom stave.
Rozpočet ráta aj s čiastkou viac ako 3,3 milióna eur na cyklochodník Pod Párovcami, na túto investíciu získali Piešťany peniaze prostredníctvom ministerstva dopravy z Plánu obnovy a odolnosti, spolufinancovať z vlastného rozpočtu ju bude vo výške 490 tisíc eur. Mesto Piešťany je aktuálne pred podpisom zmluvy so zhotoviteľom cyklochodníka.
Kolonádový most v Piešťanoch uzavreli, technický stav jeho pilierov je kritický, hrozí riziko kolapsu
V schválenom rozpočte je podľa primátora Petra Jančoviča aj výstavba cesty na Broskyňovej ulici (200 000 eur), rekonštrukcia miestnych komunikácií na Furdekovej ulici (291 000 eur) aj na sídlisku Adama Trajana (250 000 eur). Peniaze sú vyčlenené aj na obnovu centrálnej lúky v Mestskom parku, rekonštrukciu zariadenia sociálnej starostlivosti Lumen aj budov základných škôl či na výstavbu skejtparku.
Na kapitálové výdavky v Piešťanoch je na budúci rok vyčlenených 11,9 milióna eur.