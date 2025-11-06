Banskobystrický kraj začal s výstavbou novej cyklotrasy, prvý úsek povedie popri Hrone

Výsledná suma výstavby prvého úseku dlhého 1,3 kilometra si vyžiada 439-tisíc eur.
Mária Frisová
Redaktorka regionálnej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
cyklotrasa
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Banská Bystrica Cestná doprava Regionálne správy z lokality Banská Bystrica

Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) začal s výstavbou prvej časti Rodinnej cestičky medzi Banskou Bystricou a Sliačom. Prvý úsek vo Vlkanovej povedie popri Hrone a zlepší bezpečnosť aj komfort cyklistov, spojí obľúbené pohostinstvo vodákov s centrom obce. Informovala o tom vo štvrtok odborná referentka pre komunikáciu kraja Vanesa Čierna.

Výsledná suma výstavby prvého úseku dlhého 1,3 kilometra si vyžiada 439-tisíc eur, čo zahŕňa náklady na projektovú dokumentáciu, majetkové vysporiadanie pozemkov a výstavbu. Najväčšie náklady, až vo výške 369-tisíc eur, sú spojené s výstavbou a sú plne hradené z Plánu obnovy a odolnosti.

Investičný proces

Samotným stavebným prácam predchádzal dlhý investičný proces. Ten odštartoval v roku 2020 štúdiou realizovateľnosti, v nasledujúcich rokoch bola vypracovaná projektová dokumentácia a nasledovala inžinierska činnosť, v roku 2024 bolo vydané územné rozhodnutie, na rad prišiel výkup pozemkov a začiatkom roka 2025 bolo vydané stavebné povolenie.

Výstavba cyklotrás je na Slovensku beh na nesmierne dlhú trať. Je to taký administratívny ultramaratón, ktorý od prvotného zámeru po začiatok výstavby trvá až nekonečne dlho,“ poznamenal predseda BBSK Ondrej Lunter. Zhotoviteľ začal s prácami koncom októbra orezom stromov, výkopom terénu, ochranou inžinierskych sietí a realizáciou priepustov.

Dve etapy výstavby

Rodinná cyklocestička bude mať celkovú dĺžku približne desať kilometrov a jej výstavba je rozdelená do dvoch etáp. Prvá etapa sa začína pri Iliášskom moste a končí pri pohostinstve vo Vlkanovej. Na septembrovom zasadnutí zastupiteľstva BBSK poslanci schválili výkup pozemkov pod budúcou trasou v banskobystrickej Radvani v hodnote 443-tisíc eur.

Druhá etapa zahŕňa okrem súčasnej výstavby aj úsek medzi železničným mostom vo Vlkanovej, popri Hrone cez Hronsek až po Sliač. V súčasnosti má župa vysporiadané pozemky v katastri obcí Vlkanová a Hronsek, vo Veľkej Lúke a Rybároch (Sliač) proces pokračuje. Stavebné povolenie pre tento úsek kraj predpokladá v prvej polovici budúceho roka.

Viac k osobe: Ondrej Lunter
Firmy a inštitúcie: BBSK Banskobystrický samosprávny kraj (VÚC)
Okruhy tém: Cyklotrasa Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK)

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk