Rekonštrukcia cesty v Prešove prinesie dopravné obmedzenia, zmeny sa týkajú aj MHD

V dôsledku rekonštrukcie vozovky na ulici Arm. generála Svobodu v Prešove dôjde počas nadchádzajúceho víkendu k dočasným dopravným obmedzeniam aj zmenám v premávke mestskej hromadnej dopravy. Ako informoval hovorca Dopravného podniku mesta PrešovVladimír Tomek, práce na frekventovanej ceste najväčšieho prešovského sídliska Sekčov sa začnú v sobotu 8. novembra o 5:00 a obmedzenia potrvajú do nedele 9. novembra do 5:00.
Počas rekonštrukcie bude premávka v úseku vedená v protismere a zúžená na jeden jazdný pruh. Z dôvodu stavebných prác nebude obsluhovaná zastávka Jurkovičova v smere na Sibírsku ulicu. Cestujúci môžu využiť najbližšiu zastávku Karpatská. Naopak, zastávka Jurkovičova v smere na Šváby bude fungovať bez zmeny.