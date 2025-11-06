Motoristov v Modre poteší novinka, zrekonštruovaný úsek cesty II/502 bude otvorený skôr

Rekonštrukciu cesty II/502 v intraviláne Modry, ktorú od začiatku októbra realizuje Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja (BSK), sa podarilo dokončiť s predstihom. Ako informuje hovorkyňa BSK Lucia Forman, úsek cesty známy ako Modranský kopec, smerujúci od Kaštieľa v Modre po koniec mestskej časti Modra-Kráľová (Partizánska ulica), bude vďaka priaznivým poveternostným podmienkam a efektívnemu postupu oficiálne otvorený v pondelok 10. novembra.
Petržalka spúšťa ďalšiu regulovanú parkovaciu PAAS lokalitu, nadväzuje na zónu v Ovsišti
„Napriek plánovanej dĺžke uzávierky, ktorá mala trvať do 22. novembra sa podarilo práce ukončiť o takmer dva týždne skôr, čo prispeje k plynulejšej doprave v danom úseku,“ poznamenal predseda BSK Juraj Droba s tým, že motoristi dostanú do užívania úplne nový úsek cesty s kvalitným podložím a novým asfaltom.
Tým, že sa robil komplexne, bude cesta slúžiť desiatky rokov bez potreby zásahu a opráv. Zároveň sa pri rekonštrukcii zmenil sklon vozovky, takže po ceste nebude tiecť voda.
Vodiči v Modre budú musieť využiť obchádzkovú trasu, cestu od Kaštieľa čaká revitalizácia
Cieľom revitalizácie bolo zlepšiť nevyhovujúci stavebno-technický stav vozovky, nakoľko sa v minulosti na tomto úseku stalo viacero dopravných nehôd súvisiacich s jeho zlým technickým stavom. Napriek tomu ešte žiadajú vodičov, aby do oficiálneho otvorenia rešpektovali dopravné obmedzenia a obchádzkovú trasu. Rovnako aby aj v prvých dňoch po otvorení zvýšili opatrnosť a rešpektovali dopravné značenie.