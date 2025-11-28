Demokrati žiadajú vládu o okamžité zvýšenie bezpečnosti na železničnej stanici v Pezinku, vlaky od ďalšej zrážky delili len sekundy - VIDEO

Strana Demokrati vyzýva premiéra Roberta Fica a vládu SR, aby bezodkladne zabezpečili realizáciu bezpečnostných opatrení v Železničnej stanici Pezinok.
Tie nariadil Dopravný úrad už v marci tohto roka, no podľa Demokratov ich minister dopravy Jozef Ráž a jeho rezort doteraz nevykonali. Ohrozená tak má byť bezpečnosť desiatok tisíc cestujúcich.
Bezpečnosť cestujúcich je naďalej ohrozená
Podľa Demokratov rezort svojou nečinnosťou nepredišiel nehode z 9. novembra, pri ktorej sa zranilo viac ako 70 ľudí, a riziková situácia podľa nich pretrváva. Strana tvrdí, že ministerstvo nereagovalo ani po ich upozornení a bezpečnosť cestujúcich je naďalej ohrozená.
„Vyzývame premiéra Fica, aby vláda uznesením zaviazala ministra dopravy k okamžitej realizácii bezpečnostných opatrení v ŽST Pezinok a k zriadeniu doplnkových návestidiel, ako ich nariadil Dopravný úrad,“ uviedol podpredseda Demokratov Michal Kiča.
Demokrati upozorňujú, že k ďalšej kolíznej situácii malo v tejto stanici dôjsť len pred niekoľkými dňami. „Vlaky delili od zrážky len sekundy. Pokiaľ je Ráž neschopný spraviť aspoň to, čo mu odporučila štátna autorita v oblasti bezpečnosti železničnej dopravy, zakročiť musí premiér Fico,“ doplnil predseda strany Jaroslav Naď.
Strana hovorí o systémovom zlyhaní
Strana zároveň poukazuje na systémové zlyhanie riadenia bezpečnosti v rezorte dopravy a v Železniciach Slovenskej republiky. Tvrdí, že závery Dopravného úradu sú ignorované už osem mesiacov.
„Je očividné, že minister dopravy nedokáže zabezpečiť bezpečnosť cestujúcich, hoci jeho rezort bol na nedostatky úradne upozornený. Keď vláda dokáže zasadať v sobotu kvôli rušeniu nezávislých inštitúcií, očakávame, že ešte promptnejšie sa bude zaoberať zabezpečením elementárnej bezpečnosti na železniciach,“ uviedol Kiča.
Ministerstvo dopravy v súvislosti s kritikou Demokratov uviedlo, že sa k okolnostiam nehody vlakov pri Pezinku nebude do skončenia vyšetrovania vyjadrovať. Trať v Pezinku však podľa rezortu patrí medzi najmodernejšie na Slovensku a spĺňa všetky technologické a bezpečnostné kritériá, vrátane dohľadnosti na návestidlá. Vo všeobecnosti podľa hovorkyne ministerstva Petry Poláčikovej platí, že rušňovodiči pred začiatkom jazdy na konkrétnej trati absolvujú takzvané poznanie trate, vďaka čomu majú zmapované všetky úseky.
„Aby ŽSR vylúčili akékoľvek pochybnosti, preverili hlásenia rušňovodičov za posledné dva roky, počas ktorých z Pezinka a z Rače odišlo približne 34 tisíc vlakov. Hlásenie o neprehľadnosti alebo horšej viditeľnosti návestidiel nezaznamenali ani raz,“ uviedla v tejto súvislosti hovorkyňa.
Ráž bude čeliť odvolávaniu v parlamente
V stredu 26. novembra Národná rada informovala, že predseda parlamentu Richard Raši zvolal mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu ministra dopravy Jozefa Ráža na 1. decembra o 10.00. Návrh predložila skupina poslancov z opozičných klubov.
Minister Ráž bude v pondelok čeliť odvolávaniu, na stole sú aj návrhy na vyslovenie nedôvery ďalším členom vlády
Poslanci návrh odôvodnili viacerými nešťastiami na železniciach, ktorých príčinou bola v prvom rade absencia fungujúcich alebo chybovosť existujúcich bezpečnostných systémov. Minister Ráž ponúkol premiérovi svoju demisiu, tú však premiér odmietol a namiesto toho prikázal odvolať vedenie štátnej Železničnej spoločnosti Slovensko. Podľa navrhovateľov v iných krajinách je štandardom, že verejní funkcionári vyvodzujú politickú zodpovednosť za incidenty a nehody, ktoré sa udejú v ich rezortoch.
Zrážka vlakov pri Pezinku
V nedeľu 9. novembra o 19:31 došlo k zrážke dvoch vlakov. Išlo o vlak REX 1814 a vlak EX 620 na úseku Pezinok – Bratislava Hlavná stanica. Na mieste zrážky sa nachádzalo 14 hliadok Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave, ktoré zasahovali spolu so zvyšnými záchrannými zložkami. Vo vlakoch sa spolu viezlo viac ako 1000 cestujúcich a rýchlou zdravotnou pomocou do okolitých nemocníc previezli spolu 79 osôb s rôznymi poraneniami.