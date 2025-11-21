Piešťany zopakujú obstarávanie na výstavbu cyklochodníka na Ulici Pod Párovcami, o peniaze neprídu

Mesto Piešťany zrušilo verejné obstarávanie na vybudovanie cyklochodníka na Ulici Pod Párovcami, na ktorý má peniaze z tretej cyklovýzvy financovanej z Plánu obnovy a odolnosti. Verejné obstarávanie zopakuje, o peniaze na cyklochodník tak nemusí prísť. Ministerstvo dopravy predĺžilo Piešťanom dobu oprávnenosti výdavkov o dva mesiace, teda do 31. mája 2026. Cyklochodník Pod Párovcami bude jedna z najväčších investičných akcií Piešťan v budúcom roku.
V pôvodnom verejnom obstarávaní ponúkla najlepšiu cenu trnavská spoločnosť CS, ktorá zvíťazila s cenou viac ako 2,2 milióna eur. Neskôr ju z obstarávania vylúčili, pretože nepredložila niektoré z požadovaných dokladov o splnení podmienok účasti.
Zákazku tak mohla získať spoločnosť COLAS Slovakia s cenou 2,7 milióna eur, zmluvu však už pre krátky termín na výstavbu nepodpísala. Podľa pôvodných podmienok by musela cyklochodník vybudovať do 15. februára, do tohto rizika počas zimy nechcela ísť.
„Ideme do nového verejného obstarávania s novými termínmi realizácie. Keďže nám ministerstvo dopravy predĺžilo termín ukončenia projektu do 31. mája, dá sa to stihnúť. Bude to určite lepšie robiť stavebné práce v jarných mesiacoch, keď je teplejšie, ako teraz v zime,“ povedal pre agentúru SITA primátor Piešťan Peter Jančovič.
Cyklotrasa Pod Párovcami bude mať celkovú dĺžku viac ako 7 kilometrov, z toho približne 2 kilometre bude tvoriť nová samostatná cyklistická infraštruktúra a na dĺžke piatich kilometrov budú upokojené zóny so zníženou rýchlosťou a bezpečnostnými opatreniami pre cyklistov. Trasa prepojí viaceré časti mesta, sídliská, centrum, školy, kúpele, letisko, a po prvýkrát aj „staré“ Piešťany.