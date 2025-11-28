Na mýte sa minulý mesiac vybralo takmer 35 miliónov eur a spracovalo sa vyše 62 miliónov transakcií

Mobilné jednotky vynucovania riešili v októbri 384 porušení zákona o výbere mýta.
Mýto, mýtny systém
Foto: ilustračné, SITA/Dušan Hein
V októbri uhradili domáci a zahraniční dopravcovia za využívanie vybraných úsekov slovenských diaľnic a ciest prvej triedy takmer 35 miliónova eur bez DPH. V systéme bolo v uplynulom mesiaci spracovaných viac ako 62 miliónov mýtnych transakcií. Celkový výber mýta za desať mesiacov tohto roka presiahol 260,45 milióna eur bez DPH.

Ako informoval hovorca spoločnosti SkyTollMiroslav Beneš, v Elektronickom mýtnom systéme jazdilo v októbri po vybraných úsekoch ciest v priemere 23 387 vozidiel denne. Prevádzkovateľ k záveru mesiaca evidoval 156-tisíc vydaných palubných jednotiek, pričom 34 percent z nich mali slovenskí dopravcovia.

Mobilné jednotky vynucovania riešili v októbri 384 porušení zákona o výbere mýta. Najčastejším priestupkom bol nesprávne nastavený počet náprav, ktorý odhalili v 184 prípadoch. V 51 prípadoch kontrola zistila jazdu bez povinnej palubnej jednotky. Operátori zákazníckej linky Elektronického mýtneho systému vybavili v októbri 3 189 hovorov. Online zákaznícka samoobsluha zaznamenala 8 892 návštev.

