Úsek R1 medzi Zvolenom a Banskou Bystricou je opäť spoplatnený, NDS upozorňuje na kúpu diaľničnej známky

Úsek rýchlostnej cesty R1 medzi Zvolenom a Banskou Bystricou, ktorý bol v stredu 26. novembra dočasne vyňatý zo spoplatnenia pre mimoriadnu situáciu v okolí Sliača, je od štvrtkovej polnoci opäť zaradený medzi spoplatnené úseky. Informovala o tom Národná diaľničná spoločnosť (NDS).
Motoristi, ktorí chcú od štvrtka 27. novembra úsek využívať, musia mať zakúpenú platnú diaľničnú známku. „Ak úsek vodiči využili už dnes, môžu si známku doplniť počas dnešného dňa do polnoci. Vyhnú sa tak riziku pokuty,“ uviedla NDS s tým, že jej cieľom nie je sankcionovať, ale minimalizovať počet jázd bez potrebného poplatku.
NDS zároveň pripomenula, že diaľničná známka je potrebná aj na nedávno otvorenom úseku R2 Kriváň – Mýtna.