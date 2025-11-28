Mimoriadny servis diaľničných tunelov obmedzí vodičov v okolí Žiliny, jazdiť budú po obchádzkach

Podľa NDS je dôvodom uzávierok na diaľniciach D1 a D3 mimoriadny servis tunelovej technológie.
Ivan Kriššák
Redaktor regionálnej redakcie
Tunel Považský chlmec
Tunel Považský Chlmec. Foto: ilustračné, SITA/Tomáš Somr
Úseky diaľnic D1 a D3 v okolí Žiliny budú počas víkendu uzavreté z dôvodu mimoriadneho servisu tunelov. Uzávierky potrvajú od soboty 29. novembra, od večerných hodín, do nedeľného popoludnia 30. novembra. Informovala o tom Národná diaľničná spoločnosť (NDS).

Úplná uzávierka sa dotkne ťahu D3 medzi križovatkami Žilina-Strážov a Žilina-Brodno vrátane tunela Považský Chlmec. V rovnakom čase bude neprejazdný aj úsek diaľnice D1 medzi Hričovským Podhradím a Lietavskou Lúčkou, ktorého súčasťou sú tunely Žilina a Ovčiarsko.

Podľa NDS je dôvodom oboch uzávierok mimoriadny servis tunelovej technológie. „V tuneli Považský Chlmec sa servisné práce zamerajú najmä na vzduchotechniku a premenné dopravné značenie. V tuneloch Žilina a Ovčiarsko prebehne najmä servis centrálneho riadiaceho systému a technológie,“ uviedli diaľničiari.

Počas uzávierky povedie obchádzková trasa na úseku D3 s tunelom Považský Chlmec po ceste I/61 cez mesto Žilina zo smeru od Strážova. Trasa od Brodna povedie odklonom cez mesto po ceste I/11.

Uzatvorený úsek D1 medzi Hričovským Podhradím a Lietavskou Lúčkou budú v smere na Bratislavu motoristi obchádzať cez križovatku Žilina–Solinky a miestnu cestu I/64. V smere na Žilinu budú vodiči presmerovaní na diaľnicu D3.

