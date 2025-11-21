Letecká linka medzi Bratislavou a Košicami je realitou. Ráž slávnostne prestrihol pásku, nechýbal ani Fico – VIDEO, FOTO

Medzi Bratislavou a Košicami spustili nové letecké spojenie. Prvý let smeroval z hlavného mesta do metropoly východu, následne lietadlo s cestujúcimi z Košíc smerovalo do Bratislavy. Odštartovala tak vnútroštátna linka, ktorá prepojí dve najväčšie mestá na Slovensku. Linka bude lietať deväťkrát týždenne, cestujúcich odvezie moderný Airbus A321. Jeho kapacita je 239 sedadiel.
Spojenie sa vracia po šiestich rokoch
Obsadenosť prvého letu z Košíc dosiahla 97 percent, letieť sa ním chystalo 233 cestujúcich. Linku prevádzkuje spoločnosť Wizz Air, ktorá uspela vo verejnej súťaži vyhlásenej ministerstvom dopravy. Nové letecké prepojenie umožní cestujúcim za deň zvládnuť súkromné aj pracovné záležitosti a výrazne skráti čas cesty medzi východ a západom Slovenska. Zároveň ponúka jednoduchý prístup do oboch miest a podporuje cestovný ruch v oboch smeroch.
Manažér košického letiska pre rozvoj obchodu, PR a marketing Juraj Toth pre médiá ozrejmil, že letecké spojenie medzi Bratislavou a Košicami sa vracia po viac ako šiestich rokoch. Z metropoly východu sa bude lietať v pondelky a piatky dvakrát denne, v ostatné dni týždňa ráno. Výnimkou je nedeľa, kedy je let naplánovaný na popoludnie.
„Veľmi komfortne vyskladaný letový poriadok pre obchodné, služobné aj súkromné cesty, výlety pre turistov,“ skonštatoval. Poznamenal, že už prvé lety v oboch smeroch sú temer plné. Ceny leteniek začínajú na úrovni 19,99 eura za jednosmernú letenku bez podanej batožiny. Pôvodne fungujúca linka skončila prevádzku v januári 2019, dôvodov bolo viacero. „Linka nebola z rôznych dôvodov až taká vyťažená, ale časy sa odvtedy zmenili, a teraz vidíme, že je po tejto leteckej linke obrovský dopyt,“ uviedol Toth.
Ráž slávnostne prestrihol pásku
Minister Jozef Ráž (nom. Smer-SD) na košickom letisku spolu s ďalšími aktérmi slávnostne prestrihol pásku pred prvým letom novej leteckej linky z metropoly východu do hlavného mesta. „Z linky sa tešíme. Verím, že bude využívaná. Už teraz sa ukazuje, že na tie budúce týždne je až 80-percentná naplnenosť,“ uviedol. Pripomenul, že ceny sú zastropované. Ráž po prílete lietadla z Bratislavy privítal predsedu parlamentu Richarda Rašiho (Hlas-SD), ktorý ním pricestoval.
„Je to dôležité pre mesto, aj pre všetkých ľudí, ktorí musia chodiť do Bratislavy,“ skonštatoval po príchode pre médiá. „Je to úspech aj vďaka tomu, že sa táto linka podporila vládou SR, ale aj košického letiska, ktoré vytvorilo podmienky,“ dodal.
Nové letecké spojenie ocenili aj predstavitelia spoločnosti Wizz Air a Letiska Košice. Ako uviedol manažér pre rozvoj siete v spoločnosti Wizz Air András Szabó ide o kľúčový krok pre zlepšenie domácej leteckej konektivity a sú radi, že môžu byť súčasťou tohto vývoja.
„Nová linka predstavuje obrovský krok vpred pre mobilitu na Slovensku – nielen pre manažérov a študentov, ale aj pre rodiny či cestovateľov, ktorí si chcú jednoducho užiť pohodlný víkend na opačnom konci krajiny,“ vyjadril sa výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva Letiska Košice Thomas Dworschak.
Na letisku čakal aj premiér
Let vyrazil z Košíc krátko po ôsmej, po prílete lietadla do Bratislavy čakali na letisku predstavitelia viacerých ministerstiev, na čele s predsedom vlády Robertom Ficom (Smer-SD). Ako šéf vládneho kabinetu uviedol na tlačovej konferencii, že myšlienka obnovenia letov medzi Košicami a Bratislavou bola na stole už roky, už za jeho predošlej vlády (roky 2016 až 2020). V tom čase sa to ale nepodarilo, no keď začínali aktuálne funkčné obdobie, požiadal ministra dopravy, aby bolo jednou z priorít obnovenie tohto leteckého spojenia. Fico poznamenal, že niekto by sa mohol spytovať, prečo to trvalo dva roky.
„Ide o mechanizmus, ktorý okrem iného vyžadoval aj spoluprácu Európskej komisie, ktorá to musela odsúhlasiť, aby pomoc, ktorú poskytujeme pri tomto lete nebolo možné považovať za nedovolenú štátnu pomoc,“ objasnil. „Okrem toho je tu najväčšia prekážka podnikania, ktorou je verejné obstarávanie, ktoré je vždy mimoriadne komplikované,“ dodal Fico. Poznamenal, že verejné obstarávanie mu vždy „ležalo v žalúdku„, v tomto smere vyjadril potešenie nad chystanými zmenami vo verejnom obstarávaní.
Dopravca Wizz Air otvoril svoju základňu na letisku v Bratislave, prevádzkovať bude až 27 liniek
Predseda vlády v súvislosti s obnovením leteckého spojenia medzi dvomi najväčšími slovenskými mestami prízvukoval, že ide o udržateľné riešenie. „Našli sme mimoriadne solídneho partnera,“ vyzdvihol, obracajúc sa na zástupcov spoločnosti Wizz Air.
Poukázal aj na obsadenosť prvých letov, podľa jeho slov je možné, že ak tento trend bude pokračovať, pristúpia k rozšíreniu počtu letov počas jedného týždňa. Fico zdôraznil, že ide o výsledok spolupráce celej vlády. Minister Ráž po prílete skonštatoval, že let bol príjemný, označil tento spôsob cestovania za rýchlu, bezpečnú a komfortnú alternatívu spojenia západu a východu Slovenska.